Những hình ảnh đầu tiên từ phim về danh ca huyền thoại Whitney Houston

Sau 7 album phòng thu, 6 lần đoạt giải Grammy, 9 chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và vô số ca khúc hit đáng nhớ, Whitney Houston trở thành một trong những nghệ sĩ biểu tượng và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Ngay cả sau khi qua đời vào năm 2012 ở tuổi 48, di sản của bà vẫn tiếp tục tồn tại và truyền cảm hứng cho các thế hệ ca sĩ mới. Đến thời điểm hiện tại, Whitney vẫn là nghệ sĩ nữ nhận nhiều giải thưởng nhất do tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận và nằm trong top ca sĩ bán chạy nhất với 200 triệu bản toàn cầu.

Whitney Houston trên sân khấu năm 2009.

I Wanna Dance with Somebody sẽ cho khán giả cái nhìn rõ nét nhất về cuộc đời xuất chúng của huyền thoại âm nhạc này. Thông qua teaser vừa ra mắt, người hâm mộ có thể nhận ra Whitney Houston trong những ngày đầu sự nghiệp khi còn là một ca sĩ hát đệm.

Bộ phim sẽ theo chân Whitney Houston lên đến đỉnh cao của danh vọng với bản hợp đồng quy mô thế giới với ông trùm hãng đĩa Arista Records là Clive Davis (Stanley Tucci). Đồng thời, những mặt trái phía sau ánh hào quang của ngôi sao này cũng xuất hiện như việc đối mặt với sự kỳ thị màu da trong bối cảnh một nước Mỹ còn phân biệt chủng tộc nặng nề, cuộc hôn nhân lắm điều tiếng với Bobby Brown (Ashton Sanders)…

Với việc công ty quản lý di sản của Whitney Houston tham gia sản xuất, loạt ca khúc kinh điển của bà sẽ lại được vang lên trên màn ảnh rộng như You Give Good Love (1996), Didn't We Almost Have It All (1987), I'm Your Baby Tonight (1990), I Will Always Love You (1992) và cả ca khúc tiêu đề I Wanna Dance with Somebody (1987). Bộ phim hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, hấp dẫn và hoành tráng cùng câu chuyện đầy cảm xúc về di sản của một trong những giọng ca vĩ đại nhất thế giới.

Naomi Ackie trong vai Whitney Houston.



Vào vai Whitney Houston là nữ diễn viên 30 tuổi người Anh Naomi Ackie. Tác phẩm sẽ đưa khán giả vào một cuộc hành trình đầy cảm xúc, tràn đầy năng lượng thông qua sự nghiệp và âm nhạc của Whitney Houston. I Wanna Dance with Somebody dự kiến công chiếu toàn cầu từ 23/12.

Quỳnh An