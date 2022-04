Những khoảnh khắc bùng nổ của đại nhạc hội Light Up Viet Nam

15.000 khán giả, 3 triệu lượt xem online và hơn 800.000 netizen theo dõi cùng lúc đại nhạc hội Light Up Viet Nam do VPBank tổ chức tại TP. HCM vào tối ngày 23/4. Chưa có sự kiện âm nhạc nào đạt được những con số gây choáng váng như vậy trong vòng 3 năm qua.

Sân khấu hoành tráng lập kỷ lục Việt Nam

Có lẽ dấu ấn lớn nhất Light Up Viet Nam để lại trong lòng 15.000 khán giả có mặt trực tiếp tại chương trình là độ “khủng” của sân khấu đại nhạc hội. Với chiều dài 110m và chiều cao lên tới 30m, sân khấu Light Up Viet Nam chiếm trọn vẹn một mặt sân vận động, sừng sững như một bức tường ánh sáng khổng lồ, lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Tâm điểm sân khấu là khối lập phương giả lập hiệu ứng 3D được tạo hình bằng hơn 2000m LED Matrix - công nghệ ánh sáng được phát triển thời gian gần đây, nổi bật bởi khả năng phát ra 16 triệu màu, mang đến những trải nghiệm thị giác mãn nhãn hiếm có.

Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng 700 đèn chiếu tiêu chuẩn quốc tế và 200 loa sân khấu công suất lớn từ thương hiệu hàng đầu thế giới D&B AudioTechnik có chức năng tạo hình, chuyển động, hiệu ứng, timing theo nhạc…gia tăng thêm những trải nghiệm “khai phóng” mọi giác quan, khiến khán giả ngất ngây, cuồng say theo từng màn trình diễn.

Sân khấu siêu chất này của Light Up Viet Nam đã xác lập một kỷ lục Việt Nam mới: “Đại nhạc hội sử dụng công nghệ Lighting show kết hợp công nghệ LED matrix có quy mô lớn nhất tại Việt Nam”. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã đọc quyết định và trao chứng nhận kỷ lục trực tiếp trên sân khấu cho ông Phạm Phú khôi – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VPBank – đại diện nhà tổ chức chương trình.

We Are The Family - lời cảm ơn vì đã cùng nhau vượt qua gian khó

Ngay từ những phút mở màn, Light Up Viet Nam đã chiêu đãi một tiết mục bùng nổ mang tên We Are The Family, được trình diễn bởi bộ ba Gen Z Mỹ Anh - Hoàng Dũng - GDucky và 16 em nhỏ. Với thông điệp tôn vinh tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng tới khát vọng thịnh vượng, We Are The Family vừa là lời chào, vừa như lời cảm ơn của VPBank đến tất cả mọi người vì đã kiên cường, đoàn kết cùng nhau vững vàng sau đại dịch.

Ba chất giọng, ba phong cách khác biệt tưởng chừng không có điểm chung lại mang đến một tiết mục tràn ngập cảm xúc. Đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn tiết lộ rằng lý do anh chọn Hoàng Dũng, Mỹ Anh, GDucky mở màn vì cả ba đều là những bạn trẻ rất tài năng thuộc thế hệ Gen Z sở hữu nguồn năng lượng tích cực và hoài bão lớn. Ba ngôi sao trẻ chính là những đại sứ cho tinh thần “Light Up Viet Nam” mà VPBank muốn truyền tải: mỗi cá nhân “tỏa sáng” theo cách riêng sẽ cùng thắp sáng lên một Việt Nam thịnh vượng.

Màn pháo hoa rực rỡ “thắp sáng” tinh thần giới trẻ thành phố

Từ cuối năm 2020 đến nay, khán giả TP.HCM mới được ngắm pháo hoa rực rỡ thắp sáng nền trời thành phố. Màn pháo hoa tầm trung rực sáng cả bầu trời sân vận động Gia Định được “bùng nổ” tại một trong những khoảnh khắc đắt giá nhất, khi ba thần tượng giới trẻ Tóc Tiên, Erik và GDucky cùng trình diễn ca khúc “Hãy tỏa sáng”.

Đây là bài hát chính thức của Sea Games 31 do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn sáng tác và cũng là thông điệp lớn mà Light Up Viet Nam muốn gửi gắm đến khán giả. “Dù bạn là ai, độ tuổi nào, làm việc trong lĩnh vực gì chỉ cần ngọn đuốc của bạn cháy sáng, bạn có khát vọng và ước ao, thì tất cả sẽ cùng Light up Viet Nam - Vì một Việt Nam thịnh vượng bền vững” - MC Phí Linh chia sẻ trong chương trình.

Không chỉ là một đại nhạc hội âm nhạc tầm cỡ, Light Up Viet Nam còn là dấu ấn quan trọng trong chiến dịch lớn “Light Up Vietnam” của ngân hàng xanh lá, ghi dấu cho định vị thương hiệu mới cùng sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng” vừa được VPBank tuyên bố vào đầu tháng 4 vừa qua.

“Cùng với những hoạt động như thắp sáng các tòa nhà biểu tượng trên khắp cả nước, trao sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi vì Covid-19, khám chữa bệnh miễn phí cho các tiểu thương nghèo tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.., chúng tôi kỳ vọng đại nhạc hội “Light Up Viet Nam” sẽ lan tỏa ý nghĩa của những giá trị thịnh vượng mới mà VPBank tiên phong khởi xướng đến với cộng đồng, từ đó khơi dậy khát khao chinh phục những đỉnh cao mới trong mỗi người Việt trẻ.” - đại diện VPBank cho biết.

Dàn line-up chất lượng và những màn trình diễn đánh thức mọi giác quan

Light Up Viet Nam đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc từ xúc động, sâu lắng đến cuồng say, “cháy” hết mình.

Hoàng Dũng trở về đúng hình ảnh “chàng thơ” với phong cách lãng mạn. Rapper GDucky “đốt cháy” sân khấu bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ. Erik, quán quân The Heroes tạo nên nhiều khoảnh khắc khó quên khi cùng hòa giọng với hàng nghìn khán giả bên dưới. Còn Tóc Tiên mang đến “gia vị” nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn cùng giọng live đẳng cấp.

Hai ngôi sao Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn, một người sôi động, rực rỡ, một người sâu lắng, lãng mạn khép lại bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc. Những màn fan-chant thần thánh, những nụ cười rạng rỡ của khán giả cùng hơn 3 triệu lượt xem livestream và chia sẻ trên mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra chương trình là những lời cổ vũ tuyệt vời dành cho nỗ lực “Light Up Viet Nam”.

