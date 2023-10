Đặc biệt, mỗi “quận” (dự án đại đô thị) tại Ocean City lại có sức hút riêng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách thuê kinh doanh với chính sách hỗ trợ thiết thực từ chủ đầu tư.

Khai phá tiềm năng kinh doanh của “thành phố điểm đến” Ocean City

Ocean City với tổ hợp 3 đại đô thị sau 5 năm đi vào vận hành ghi dấu với khả năng đáp ứng được mọi nhu cầu sống: từ học tập, làm việc, giải trí cho đến nghỉ dưỡng nhờ hệ sinh thái “all-in-one” của Vingroup. Nơi đây đã thu hút hơn 60.000 cư dân sinh sống, dự kiến con số sẽ tăng lên hơn 200.000 trong tương lai. Các khu vui chơi giải trí đậm chất biển như: hồ nước mặn Crystal Lagoon, VinWonders Hà Nội Wave Park, VinWonders Hà Nội Water Park… cùng hàng loạt các chương trình, lễ hội được tổ chức thường xuyên, trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách.

“Thành phố điểm đến” Ocean City đang là “mỏ vàng” trong việc đầu tư kinh doanh tiềm năng. Ảnh minh họa

Ưu thế của Ocean City là hệ thống giao thông thuận tiện, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội và các quận huyện, địa phương khác thông qua: tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, vành đai 3, Quốc lộ 5… Cư dân ở đây cũng có thể dễ dàng sử dụng các tuyến xe bus tần suất dày đặc nối Ocean City với trung tâm thành phố, hệ thống xe VinBus xuyên suốt giữa Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3. Trong tương lai, khi tuyến Metro số 8 được hoàn thành, giao thông kết nối của Ocean City sẽ đa dạng loại hình hơn nữa.

Với khả năng di chuyển thuận tiện cùng hệ thống cảnh quan đã hoàn thiện và các lễ hội liên tục được tổ chức…, Ocean City đã và đang thu hút hàng vạn lượt du khách tới vui chơi, giải trí. Con số này sẽ còn tăng cao khi các tổ hợp phố thương mại mới mang tên: The Center Point, Mega Grand World Hà Nội... hoàn thiện và ra mắt vào cuối năm nay. Cùng với đó, loạt chính sách hấp dẫn đồng hành cùng khách thuê và các thương hiệu của chủ đầu tư Vinhomes góp phần tăng sức sống cho Ocean City.

Mega Grand World: Lựa chọn “hot” của các thương hiệu cao cấp

Mega Grand World đang là lựa chọn hàng đầu của các thương hiệu cao cấp trong các lĩnh vực: thời trang, ẩm thực, dịch vụ… Ở thời điểm hiện tại, khách hàng thuê mặt bằng kinh doanh tại Mega Grand World Hà Nội nhận ưu đãi từ chủ đầu tư như: miễn phí tiền thuê trong năm đầu, hỗ trợ tiền thuê từ 50% đến 100% tùy từng căn trong năm thứ 2. Chính sách này ưu tiên áp dụng đối với các căn khai trương cùng ngày khai trương của tổ hợp, dự kiến vào tháng 12/2023.

Đại diện Vinhomes cho biết: “Dù phải đến tháng 12 mới chính thức khai trương nhưng Mega Grand World đã thu hút nhiều thương hiệu lớn ký kết hợp tác để mở rộng phát triển tại đây như: Trung Nguyên Legend Coffee, Highlands Coffee, Katinat, Hadilao Hot Pot, Starbucks, Vua ốc, Tat Golf, Lug.vn, Adidas…”.

Mega Grand World Hà Nội nằm tại tâm điểm mua sắm - vui chơi - giải trí của Thành phố điểm đến Ocean City. Ảnh minh họa

The Center Point: Tâm điểm giao thương của “phố Đông” Ocean Park

The Center Point là mô hình tổ hợp thương mại, vui chơi, giải trí lấy cảm hứng từ những khu phố mua sắm nổi tiếng thế giới. The Center Point nằm giữa dự án Vinhomes Ocean Park 2, cũng là điểm đến hấp dẫn các thương hiệu lớn. Theo Vinhomes, hiện tại, tổ hợp The Center Point đã hoàn thiện phần thô và sẵn sàng đưa vào khai trương trong tháng 12/2023.

Nhằm khởi tạo cơ hội kinh doanh thuận lợi cho khách thuê, từ nay đến 31/12/2023, chủ đầu tư Vinhomes áp dụng "bộ 3 chính sách" cho thuê hấp dẫn. Cụ thể, khách thuê được hỗ trợ miễn phí tiền thuê lên đến 18 tháng và tiếp tục được chủ đầu tư hỗ trợ giảm tới 50% tiền thuê trong 12 tháng tiếp theo (từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 30); hỗ trợ hoàn thiện nội thất linh hoạt lên tới gần 1 tỷ đồng/căn khi nhận bàn giao căn thuê theo tiêu chuẩn bàn giao thô của chủ đầu tư. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu khai trương, khách thuê được miễn phí phát hành E-voucher với giá trị 10 triệu đồng/tháng/shop. Voucher mua sắm này sẽ được phát hành cho các cư dân, khách hàng đến sử dụng dịch vụ, mua sắm tại shop nhằm tăng nhu cầu tiêu dùng, nâng cao doanh thu kinh doanh.

The Center Point dự kiến trở thành trung tâm giao thương sôi động cho các thương hiệu lớn. Ảnh phối cảnh

Những con phố kinh doanh sầm uất

Tại tổ hợp đại đô thị Ocean City, các sản phẩm bất động sản thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2 đã hoàn thiện, cũng là địa điểm lý tưởng để đầu tư kinh doanh; đặc biệt khi phân khu này đang được chủ đầu tư áp dụng chương trình “Tổ ấm An vui 3”. Chương trình đã góp phần tạo ra hiệu ứng tốt cho cả đại đô thị khi kéo lượng dân và khách lớn về đây trong khoảng thời gian ngắn.

Chính sách “Tổ ấm an vui 3” thu hút nhiều chủ kinh doanh. Ảnh minh họa

Khách thuê còn có cơ hội tăng lợi nhuận kinh doanh thông qua chương trình “Sức sống trung tâm”, áp dụng với các khu vực thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1. Thông qua hỗ trợ “khủng” cho chủ nhà như: hỗ trợ 50% chi phí xây dựng cơ bản tầng 1 (tối đa lên tới 115,5 triệu đồng/căn), hỗ trợ phí quản lý trong 12 tháng, hỗ trợ thêm 30% phí môi giới tìm khách thuê…,“Sức sống trung tâm” giúp khách thuê được hưởng giá thuê hấp dẫn đồng thời được hỗ trợ tiền thuê 24 triệu đồng/năm. Từ đó người thuê có thể chọn căn phù hợp nhu cầu, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính khi mặt bằng kinh doanh đã được hoàn thiện nội thất cơ bản.

Vinhomes Ocean Park 1 hình thành những phố thấp tầng kinh doanh ẩm thực sầm uất về đêm

Với hơn 60.000 cư dân đã về sinh sống, sự xuất hiện của loạt cửa hàng “đình đám” và những chính sách hỗ trợ hấp dẫn của chủ đầu tư, Ocean City được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng lợi nhuận đầu tư cũng như giá trị bất động sản cho cả nhóm khách hàng ở thực lẫn các nhà đầu tư.

Thông tin Llên hệ dành cho chủ sở hữu: Hotline: 02432000917 | Email: leasing@vinhomes.vn Thông tin liên hệ dành cho khách thuê: Hotline: 0985003379 | Email: v.sales.leasing@vinhomes.vn

Thế Định