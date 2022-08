Những mẫu tóc ấn tượng tại Hairshow ‘Endless Inspiration - Cảm hứng bất tận’

Sau đêm diễn thành công tại TP.HCM, mới đây, C:EHKO Hairshow 2022 “Endless Inspiration - Cảm hứng bất tận” vừa diễn ra tại Hà Nội và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Chương trình do C:EHKO - thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc tóc cao cấp đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH TMDV Cuộc Sống Xanh tổ chức.

Tại sự kiện, khán giả đã được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập tóc độc đáo, mang hàm lượng sáng tạo cao, dẫn đầu xu hướng nhưng vẫn đề cao tính ứng dụng được tạo ra từ bàn tay tài hoa của các nhà tạo mẫu “gạo cội” trong nước và quốc tế như BST “Endless Inspiration - Cảm hứng bất tận” (NTMT Trung Trần), “Color of the Sun” (NTMT Trung Color), BST “Reflex Reation - Sự phản chiếu” (NTMT Huy Việt và Tom Kroboth), BST “Inspired by Tom Kroboth”.

Không chỉ tạo ra xu hướng tóc mới, sự kiện còn là nơi giao thoa và cộng hưởng của tóc, âm nhạc và thời trang cùng với những thông điệp ý nghĩa và nhân văn. Tôn vinh những sáng tạo không giới hạn, C:EHKO Hairshow 2022: Endless Inspiration khơi nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà tạo mẫu tóc trên hành trình mang lại giá trị cái đẹp cho con người. Đồng thời thắp lên ngọn lửa đam mê, nuôi dưỡng ước mơ và quyết tâm theo đuổi nghề của những tay kéo trẻ.

C:EHKO Hairshow 2022 còn chào đón sự trở lại của Tom Kroboth - Giám đốc sáng tạo toàn cầu thương hiệu mỹ phẩm tóc C:EHKO. Chuyên gia tạo mẫu tóc quốc tế này đã mang đến những “siêu phẩm” tóc thời thượng và đẳng cấp ngay trên sân khấu với BST “Inspired”. Từng đường kéo tài hoa, đậm chất nghệ sĩ cùng những câu chuyện về nghề đầy tâm huyết, Tom Kroboth đã khơi nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo của các nhà tạo mẫu tóc, khẳng định màu sắc cá tính riêng biệt và thăng hoa trong chính tác phẩm của mình.

Với giá trị mang lại cuộc sống xanh và tôn vinh vẻ đẹp bền vững, trong suốt 12 năm qua C:EHKO tại Việt Nam và đội ngũ của mình đã cùng nhau đi qua biết bao chặng đường, khai phá nên những vùng đất màu mỡ mới để các nhà tạo mẫu có điều kiện sáng tạo nghệ thuật và mang lại giá trị cốt lõi về cái “chân - thiện - mỹ” cho con người. Đồng thời, C:EHKO mong muốn mang niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất đến với phụ nữ, góp phần tạo nên cuộc sống tươi đẹp hơn.

Qua chuỗi hairshow năm nay, C:EHKO Việt Nam một lần nữa khẳng định là nhà đồng hành chất lượng, uy tín hàng đầu trong làng thời trang tóc Việt. Đồng thời, C:EHKO mong muốn sát cánh cùng sự phát triển của các nhà tạo mẫu Việt trên hành trình đi tìm nguồn cảm hứng bất tận.

Đại diện C:EHKO chia sẻ, mỗi nhà tạo mẫu tóc đều là một nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Để có được những “siêu phẩm” đẳng cấp mang bản sắc cũng như dấu ấn thương hiệu cá nhân thì việc duy trì, tìm tòi, nuôi dưỡng và phát triển cảm hứng sáng tạo là điều cơ bản nhất với tất cả các nhà tạo mẫu tóc. Và C:EHKO đang miệt mài thực hiện sứ mệnh đó.

Lệ Thanh