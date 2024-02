Trang sức với biểu tượng Kim Bảo Như Ý

Nhắc đến trang sức phong thủy, đá quý là lựa chọn ưa thích nhiều quý bà vì vừa thiết kế tinh tế, vừa có ý nghĩa may mắn, bình an. Trong năm mới, những người yêu thích trang sức đá quý có thể lựa chọn những thiết kế mới đến từ BST trang sức Kim Bảo Như Ý của PNJ.

Bộ trang sức đá Topaz mang sắc xanh hy vọng, gợi mở khởi đầu tươi sáng và nhiều may mắn. Ảnh: PNJ

Gợi ý đầu tiên là bộ đôi nhẫn và lắc tay vàng đính đá Topaz với thiết kế nổi bật là biểu tượng chủ đạo Kim Bảo Như Ý, lấy cảm hứng từ những biểu tượng mang ý nghĩa may mắn: mặt gậy như ý (thể hiện những điều tốt lành), hình ảnh cỏ 4 lá (biểu trưng cho niềm hy vọng và may mắn), cùng dáng đồng kim tiền (đại diện cho tài lộc sung túc) và trái tim (đại diện cho tình yêu vĩnh cửu). Nổi bật trên biểu tượng Kim Bảo Như Ý là sắc xanh hy vọng của đá Topaz, ngụ ý cho lời chúc năm mới đầy hứng khởi và vạn điều hanh thông.

Trang sức đá Citrine mang sắc vàng tươi sáng, mang ý nghĩa tài lộc và thịnh vượng. Ảnh: PNJ

Một gợi ý trang sức đá quý khác cũng nằm trong BST trang sức Kim Bảo Như Ý là bộ trang sức vàng đính đá Citrine. Điểm đặc biệt của bộ trang sức nằm ở thiết kế hình giọt trang nhã kết hợp cùng biểu tượng Kim Bảo Như Ý. Về ý nghĩa phong thủy, đá Citrine là hiện thân của tài lộc và sự may mắn, mang ý nghĩa suôn sẻ trong công việc và thu hút năng lượng tích cực.

Trang sức ngọc trai - lời chúc năm mới sung túc, thịnh vượng

Ngọc trai vốn là sản vật quý của biển, hơn nữa, hình dáng tròn của ngọc trai còn tượng trưng cho sự thịnh vượng, phú quý. Vậy nên, trang sức ngọc trai được nhiều người tin mang đến sự sung túc, tròn đầy.

Trang sức ngọc trai ngụ ý cho sự vẹn tròn, vạn điều như ý vào năm mới. Ảnh: PNJ

Cuốn hút từ dáng tròn mềm mại đến ánh xà cừ hoàng kim, dây cổ và bông tai đính ngọc trai Southsea của PNJ có thiết kế nổi bật và thời thượng, tôn thần thái quý phái, thanh tao. Trang sức từ ngọc trai Southsea đồng thời gửi gắm ước nguyện năm mới thịnh vượng, thăng hoa.

Trang sức Bạch Khổng Tước - biểu tượng cao quý

Theo quan niệm phương Đông, khổng tước là loài chim mang vẻ đẹp cao sang, quyền quý, là biểu tượng của sự bình an và thịnh vượng. Do đó, trang sức mang biểu tượng khổng tước vừa mang lại vẻ đẹp sang trọng cho quý bà, vừa thu hút may mắn, tài lộc.

Hình ảnh bạch khổng tước xòe cánh kiêu sa được nghệ nhân PNJ tạo nét tinh xảo, rực rỡ. Ảnh: PNJ

Bộ trang sức Bạch Khổng Tước của PNJ mô phỏng nét kiêu sa của chim khổng tước đang xòe cánh rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của đá ECZ được đính tỉ mỉ. Bộ trang sức gồm: dây cổ, bông tai và nhẫn; vừa tôn vinh vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng của quý bà, vừa tượng trưng cho sự viên mãn và phúc khí.

Trong năm mới, việc lựa chọn một món trang sức không chỉ là để tô điểm cho vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là cách tinh tế bày tỏ niềm tin vào một khởi đầu tươi mới, đầy may mắn. Với những gợi ý từ PNJ, các quý bà có thể chọn được món trang sức phong thủy phù hợp cho năm mới.

Doãn Phong