Thời gian qua, trên các tuyến đường ở TP Đà Nẵng như Nguyễn Tất Thành, Võ Văn Kiệt, Lê Đức Thọ, Điện Biên Phủ... xuất hiện tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe máy tốc độ cao, nẹt pô, la hét, đánh nhau khiến người đi đường bất an.

Chém tới tấp người có gương mặt, vóc dáng giống đối thủ

Theo Công an TP Đà Nẵng, nguyên nhân chủ yếu từ các vụ gây rối trật tự xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân, nhất thời, bộc phát trên mạng xã hội hoặc các đối tượng ham muốn thể hiện bản thân.

Trong 5 tháng (từ cuối năm 2022 đến đầu tháng 5/2023), tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe độ, chế và sử dụng hung khí nguy hiểm tụ tập đánh nhau, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây tâm lý bất an trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các thanh thiếu niên này phần lớn dưới 18 tuổi (chiếm 75,5%), thường không được gia đình quản lý, giáo dục thường xuyên; ham chơi và rất liều lĩnh, coi thường pháp luật. Đặc biệt các thanh thiếu niên này còn sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của các lực lượng làm nhiệm vụ.

Một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí tự chế đi đánh nhau bị công an ngăn chặn. Ảnh: CACC

Trước vấn đề này, Công an Đà Nẵng đã tập trung nhiều lực lượng như 911, 8394, CSGT...liên tục tuần tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Công an đã bắt và khởi tố nhiều đối tượng.

Mới đây, ngày 7/5, Công an quận Sơn Trà bắt khẩn cấp Phạm Đình Kiên, Phạm Hoàng Vũ, Phan Văn Bảo (cùng 18 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ), Nguyễn Đình Cường (ngụ quận Thanh Khê), Lê Nguyễn Nhật Huy (cùng 17 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong số này, Kiên được xác định là người cầm đầu nhóm nghi phạm.

Rạng sáng 30/4, sau khi cầm hung khí đi tìm đối thủ nhưng không gặp, nhóm Kiên đi ngang quán nước trước siêu thị trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì thấy một nam thanh niên có gương mặt, vóc dáng giống với một người trong nhóm đối thủ liền xong vào chém tới tấp nạn nhân. Kiên vung dao và chỉ đạo đồng bọn chém tất cả những ai can ngăn, chống đối, khiến những người có mặt tại quán nước và siêu thị sợ hãi, bỏ chạy.

Kiên (áo trắng) cùng đồng bọn liên quan đến vụ chém người ở siêu thị. Ảnh: CACC

Chưa hết, khuya 3/5, nhóm 7 thanh thiếu niên mang theo hung khí đi tìm đánh 1 nhóm thanh niên khác. Sau khi đi qua nhiều tuyến đường nhưng không gặp nhóm đối thủ, cả nhóm dừng lại vị trí gần đuôi cầu Rồng dàn hàng để chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã mời những người này đến làm việc thì 4 người trong nhóm đã bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ vì liên quan đến một vụ đánh nhau khác.

Đầu tháng 4/2023, Công an quận Hải Châu cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Quốc Hưng (17 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội gây rối trật tự công cộng. Hưng là người cầm đầu rủ 5 đối tượng khác mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn giúp bạn. Ngoài Hưng bị bắt tạm giam, công an còn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 đối tượng khác trong nhóm.

Không xử lý tận gốc, hậu quả sẽ khó lường cho xã hội

Tại hội nghị về xử lý tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe độ, chế và vũ khí gây rối trật tự công cộng vừa qua, Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu 100% vụ việc liên quan đến các đối tượng này phải xác định được nguồn gốc, nơi chế tạo, nơi bán các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Đại tá Trần Phòng chỉ đạo tại hội nghị về xử lý tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe độ, chế và vũ khí gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Ảnh: Hùng Anh

Theo Đại tá Trần Phòng, thời gian qua lực lượng công an toàn TP đã triển khai nhiều biện pháp, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng các loại vũ khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc xảy ra gây bất an trong nhân dân, ảnh hưởng đến hình ảnh của TP. Lãnh đạo Công an TP đã tổ chức họp để bàn giải pháp xử lý.

“Bằng mọi giá phải xử lý triệt để, tận gốc và kịp thời vấn đề này, nếu không hậu quả sẽ khó lường cho xã hội. Mỗi đơn vị, lực lượng cần xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục”, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đại tá Trần Phòng cũng yêu cầu các đơn vị xử lý nghiêm với những trường hợp như chủ các cơ sở nhận chế tạo, sản xuất, tàng trữ, mua bán các loại vũ khí và người thân giao xe cho các đối tượng không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

Đồng thời chỉ đạo công an các xã, phường thực hiện nghiêm túc, quyết liệt kế hoạch của giám đốc Công an TP về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến các băng nhóm thanh thiếu niên sản xuất, tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các lực lượng 911, 8394, phòng, chống cướp giật và các lực lượng CSGT, trật tự tăng cường thời gian, tần suất hoạt động tập trung phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm...