Những thiên thần nhỏ trong show thời trang cổ tích thương hiệu Eunoia by AN

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 26/11/2022 tại Sheraton Hanoi Hotel (Hà Nội) nhân dịp ra mắt thương hiệu thời trang Eunoia by AN.

Show thời trang cổ tích của trẻ em

Sân khấu của show diễn

Eunoia by AN tạm dịch là ý nghĩ thuần khiết của An. Với slogan "Unique as a child: Every child is a unique child and Unique as a child", Eunoia by AN muốn gửi gắm thông điệp về sự khát khao khám phá vẻ đẹp độc đáo, cá tính riêng tiềm ẩn bên trong mỗi tâm hồn trẻ thơ.

Eunoia’s Wonderland Fashion Show sẽ mở ra một không gian cổ tích và mỗi mẫu nhí sẽ là thiên thần nhỏ tỏa sáng theo cách riêng và mang đến những trải nghiệm thời trang độc đáo cho khán giả.

Eunoia’s Wonderland Fashion Show có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như gia đình “hot kid” Xoài, Youtuber Bố Con Sâu, MC Minh Hà, NTK Hoàng Minh Hà, NTK Ruby Phạm… Dàn mẫu nhí sẽ khoác lên mình các thiết kế độc đáo, ấn tượng trong 3 BST đến từ thương hiệu Eunoia by AN bao gồm: “Black Swan” (Thiên nga đen), “Tinh linh” và “Cổ tích”.

3 BST sẽ trình diễn tại Eunoia’s Wonderland Fashion Show

Các thiết kế đều mang hàm lượng sáng tạo cao và trọn vẹn tinh thần thời trang cao cấp từ ý tưởng thống nhất, phối kết hợp màu sắc, họa tiết đính kết cầu kì đến kỹ thuật dựng form hoàn hảo. Đặc biệt, mỗi bộ trang phục đều được đính đá màu tỉ mỉ, tinh xảo và được thực hiện hoàn toàn thủ công bằng đôi bàn tay khéo léo của đội ngũ thiết kế nhà Eunoia by AN. Từng viên đá màu đều được lựa chọn cẩn thận sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo cho khán giả.

Áo mới đến trường cho trẻ em vùng cao

Theo CEO Công ty cổ phần nghệ thuật và truyền thông Eunoia Vũ Lan Anh, show diễn đã được ấp ủ suốt 6 tháng qua. Toàn bộ ê-kíp đã làm việc không ngừng nghỉ với mong muốn đem đến không chỉ là những màn trình diễn thời trang mà còn là những thông điệp kết nối yêu thương trao gửi đến cộng đồng.

CEO Công ty cổ phần nghệ thuật và truyền thông Eunoia Vũ Lan Anh

Không chỉ là một show diễn thời trang đơn thuần, Eunoia’s Wonderland Fashion Show còn truyền tải thông điệp nhân văn ý nghĩa. Ban tổ chức đã kết nối với quỹ "Áo mới đến trường" của Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội) để chia sẻ yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, các người mẫu nhí tham gia trình diễn trong chương trình sẽ đóng góp “một ngày làm việc” đến các bạn nhỏ vùng cao. Từ đó, biến giấc mơ được khoác những tấm áo mới của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thành hiện thực.

“Tôi mong muốn khi nhắc đến Eunoia by AN công chúng không chỉ biết đến một thương hiệu thời trang trẻ em Việt Nam mà còn là một thương hiệu hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn dành cho thế hệ tương lai của đất nước. Và thông qua việc tổ chức những show thời trang nghệ thuật riêng thực sự chất lượng, kết hợp với các dự án thiện nguyện uy tín, Eunoia by AN khẳng định vai trò truyền cảm hứng, không chỉ lan toả cái đẹp hoàn mỹ mà còn vun đắp những giá trị nhân văn, lòng nhân ái trong tâm hồn các con”, CEO Vũ Lan Anh chia sẻ.

Thúy Ngà