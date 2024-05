Bọc lại yên xe

Yên xe tay côn thường mỏng, gây ê mỏi khi chạy đường dài. Do đó, việc làm lại yên mềm và êm hơn là cần thiết.

Bạn có thể chọn một miếng đệm bổ sung hoặc đến cửa hàng uy tín để thay thế hoàn toàn bằng chất liệu mềm, giúp giữ nguyên tư thế lái xe thoải mái nhất. Ngoài ra, bạn nên lựa chọn vị trí ngồi phù hợp, thẳng lưng, tránh khom người vào tâm xe.

Đèn trợ sáng

Đèn trợ sáng là trang bị không thể thiếu khi phượt đêm, đảm bảo tầm nhìn giúp bạn tự tin chinh phục cung đường. Đèn trợ sáng cũng giúp cảnh báo hay xin vượt một cách dễ dàng bằng cách nhá đèn, tăng cường an toàn.

Nên chọn loại đèn LED có độ sáng vừa phải, không gây chói mắt cho người đi ngược chiều. Tuy nhiên, cần chú ý sử dụng đúng thời điểm, không ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Gắn thêm baga hoặc thùng xe, chỗ để chân lớn hơn

Việc đi hai người cùng cột đồ ở phía sau có thể làm chật chỗ ngồi. Gắn thêm một baga phía sau hoặc thùng chuyên dụng chất lượng tốt, có khả năng chịu tải sẽ giúp chắc chắn hơn, không sợ ướt đồ khi trời mưa.

Chỗ để chân lớn hơn, có độ bám tốt cũng đóng vai trò quan trọng đối với sự thoải mái tổng thể của người lái, cho phép tự do điều chỉnh tư thế, tạo cảm giác chắc chắn hơn khi người lái bám vào xe.

Hệ thống liên lạc khẩn cấp

Sử dụng điện thoại làm thiết bị định vị GPS và liên lạc trong khi lái xe là phổ biến nhưng cũng cần có hệ thống liên lạc khẩn cấp để dự phòng trong trường hợp không thể dùng điện thoại. Bộ liên lạc khẩn cấp giúp bạn có thể gọi trợ giúp và tín hiệu sẽ được nhận trong bất cứ hoàn cảnh nào, mang lại sự yên tâm khi tận hưởng hành trình.

Trang bị bộ dụng cụ sửa chữa và máy nén khí

Xe máy không có chỗ để lốp dự phòng như ô tô, do đó bạn cần cẩn trọng hơn và nên khắc phục ngay khi có sự cố xảy ra. Bộ dụng cụ sửa chữa và máy nén khí là phụ kiện cần thiết, giúp bạn dễ dàng tự sửa chữa và bơm lại lốp trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi di chuyển hàng ngày.

Để tăng tính an toàn cho chuyến đi, phượt thủ cũng nên cân nhắc lựa chọn những dòng xe tay côn chất lượng, được trang bị đầy đủ tính năng an toàn, đặc biệt là hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Đơn cử như dòng xe Yamaha Exciter 155VVA của hãng xe Nhật Yamaha vừa được nâng cấp lên phiên bản ABS khi thêm phanh ABS chống trơn trượt, nâng cao an toàn cho người lái.

Từ khi ra mắt, Exciter 155 VVA đã tạo chú ý nhờ diện mạo ấn tượng, trẻ trung và động cơ mạnh mẽ kết hợp với công nghệ tiên tiến. Được xem là mẫu xe tiên phong mở ra phân khúc xe thể thao cỡ nhỏ tại thị trường Việt Nam, Exciter 155 VVA liên tục tạo nên những tiếng vang lớn.

Dẫn đầu trong phân khúc xe underbone phổ thông, Exciter 155VVA-ABS được trang bị khối động cơ 155cc, phun xăng điện tử, làm mát bằng dung dịch, mang đến khả năng bứt tốc nhanh nhạy, mượt mà, hiệu năng ổn định ở cả đường đô thị và đường trường, mang lại trải nghiệm phấn khích cho người lái. Dung tích bình xăng lớn 5,4L, nếu đổ đẩy có thể chạy được xấp xỉ 265km, rất phù hợp cho những chuyến đi xa.

Bên cạnh đó, ngoại hình của xe vẫn giữ nét thể thao, khỏe khoắn với mặt nạ trước thiết kế mới hình con cú, yếm xe phía trước được vuốt nhọn. Thiết kế chia đôi đèn pha mới đảm bảo về mặt hiệu năng chiếu sáng và đem đến một diện mạo khác biệt.

Kiểu dáng R-Series đúng chuẩn thể thao, nhấn mạnh vào sự mạnh mẽ nhưng cũng đầy trẻ trung, năng động. Hệ khung sườn siêu nhẹ, lướt linh hoạt, lái ổn định ở mọi điều kiện di chuyển.

Đặc biệt, Yamaha trang bị thêm cho Exciter hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai piston cho bánh trước, giúp điều chỉnh lực phanh khi phanh gấp hoặc đường trơn ướt, hạn chế hiện tượng trượt bánh.

Cùng với đó, Exciter 155 VVA mới còn sở hữu nhiều trang bị tính năng hiện đại như: màn hình điện tử kỹ thuật số; chìa khóa thông minh SmartKey tích hợp nhiều tính năng…

Đặc biệt, Yamaha còn phát triển ứng dụng My Yamaha Motor giúp nhắc lịch bảo hành, sử dụng phiếu bảo trì điện tử miễn phí... Bởi lẽ, xe máy cần được bảo dưỡng, thay dầu đúng hạn vì dầu nhớt tích tụ cặn bẩn sau thời gian sử dụng gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động.

Mỗi loại xe đều có loại nhớt chuyên biệt. Tại Yamaha cam kết 100% dầu nhớt Yamalube mới, chất lượng và tương thích với từng loại sản phẩm. Ví dụ như: dầu xích bôi trơn, giảm mài mòn của bộ phận xích tải hoạt động ở nhiệt độ cao của xe máy số; dầu nhớt Full Synthetic có khả năng bôi trơn cao, ít hao hụt, phù hợp với xe máy côn tay hoặc xe thể thao...

Lệ Thanh