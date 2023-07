Xe đô thị cỡ nhỏ thường là lựa chọn ưu tiên của những người lần đầu mua ô tô bởi dòng xe này có kích thước nhỏ gọn, trang bị tiện nghi vừa đủ cùng giá bán phải chăng. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện từ cách đây nhiều năm. Hiện nay, người trẻ có xu hướng chọn xe có thêm nhiều trang bị an toàn.

Trước đây, trang bị an toàn là thứ thường bị lược bớt trên những dòng xe nhỏ để giảm giá thành sản xuất. Mặc dù vậy, khi xã hội phát triển, nhiều hãng xe nhận ra yêu cầu ngày càng khắt khe từ người tiêu dùng, họ bắt đầu chú trọng hơn vào trang bị an toàn trên những sản phẩm thường được gọi là “bình dân” trên thị trường.

Toyota Việt Nam luôn chú trọng về an toàn trên dải sản phẩm

Điển hình như Toyota, trong khoảng 3 năm trở lại đây, dải sản phẩm của hãng liên tục được bổ sung thêm nhiều tính năng an toàn phục vụ cho các hành trình bên bạn bè và gia đình. Mới đây nhất là mẫu xe hatchback hạng A Wigo ra mắt ngày 6/6.

Trang bị an toàn cơ bản

Đối với một chiếc xe thông thường, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) là trang bị an toàn tối thiểu. Hầu hết những dòng xe nhỏ đều có ABS, kết hợp hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA). Những hệ thống này sẽ giúp chiếc xe ổn định hơn khi phanh, nhất là trong điều kiện bề mặt đường trơn trượt.

Ổn định thân xe điện tử (VSC) cũng là một trang bị không nên thiếu trên một chiếc ô tô khi đi đường trường. Kết hợp với hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), bánh xe sẽ tăng độ bám đường khi vào cua, giúp xe đi đúng quỹ đạo mà người lái mong muốn.

Dù là xe cỡ nhỏ, Toyota Wigo 2023 vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn

Khi đi đường đèo dốc, một chiếc ô tô còn cần hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Với trang bị này, xe sẽ tự động giữ phanh khoảng 3 giây, đủ thời gian cho tài xế xử lý chân phanh và chân ga để tránh trôi khi xe đang leo dốc.

Khi di chuyển trong thành phố đông đúc, hệ thống cảm biến va chạm phía sau và camera lùi phát huy hiệu quả rõ rệt. Trang bị này giúp người lái lùi và đỗ xe dễ dàng khi không thể quan sát bao quát phía sau xe qua gương chiếu hậu.

Trang bị an toàn nâng cao

Ngoài những hệ thống hỗ trợ cơ bản trên, ô tô ngày nay còn được biết tới với nhiều tính năng an toàn tiên tiến, mà quen thuộc nhất vẫn là cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau. Tính năng này sẽ phát tín hiệu bằng đèn báo và thông báo trên màn hình xe khi có phương tiện đi vào điểm mù phía sau xe mà không thể quan sát được qua gương chiếu hậu thông thường, từ đó giúp tài xế xử lý tình huống một cách an toàn.

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo điểm mù là 2 tính năng an toàn mới trên Wigo 2023

Ngoài ra, một số tính năng nâng cao khác có thể kể đến như hỗ trợ phanh chủ động, cảnh báo lệch làn hay ga tự động thích ứng…

Song, những tính năng như vậy trước đây thường chỉ được bắt gặp trên xe sang. Khó có thể tìm được một chiếc xe đô thị cỡ nhỏ nào sở hữu một hoặc một vài tính năng an toàn nâng cao này.

Chiếc xe có đầy đủ trang bị an toàn

Toyota Wigo 2023 đã giải quyết được cái “khó” đó khi đây là mẫu xe phân khúc A sở hữu đầy đủ trang bị an toàn từ cơ bản đến nâng cao. Cách đây vài năm, ít người nghĩ tới việc sẽ có hãng đưa tính năng an toàn tiên tiến lên một dòng ô tô nhỏ. Đến nay, Toyota đã làm được điều đó với Wigo mới.

Wigo 2023 là sự lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ

Wigo 2023 được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, mẫu xe này còn có đầy đủ những trang bị an toàn cơ bản như hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi, cảm biến lùi cùng túi khí cho hàng ghế trước.

Mặc dù mang trên mình nhiều thay đổi lớn so với thế hệ cũ, đặc biệt ở trang bị an toàn, Wigo 2023 lại có giá bán phải chăng trong phân khúc. Hai phiên bản Wigo mới là E và G có giá lần lượt là 360 triệu và 405 triệu đồng. Mẫu xe nhập khẩu Indonesia này sẽ là lựa chọn phù hợp cho những ai lần đầu mua xe, cần một chiếc xe nhỏ mà phải đảm bảo an toàn để bảo vệ gia đình và bản thân trên mọi nẻo đường.

Doãn Phong