Những việc người dân cần làm ngay khi bị lộ, bị mất tài khoản quan trọng này

Tài khoản định danh điện tử là gì?

Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.

Những lợi ích người dân được hưởng khi sử dụng định danh điện tử là gì?

Theo Bộ Công an, người dân được hưởng những lợi ích dưới đây khi sử dụng tài khoản định danh điện tử:

- Tạo công cụ giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả thay cho việc thực hiện các giao dịch với phương pháp truyền thống (giấy tờ tùy thân, gặp mặt trực tiếp,…).

- Tạo ra những công cụ thật sự thuận tiện, công dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn.

- Tích hợp toàn bộ các giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử giúp công dân giảm thiểu các giấy tờ tùy thân, chỉ cần sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia là có thể đảm bảo các thông tin về giấy tờ đã được tích hợp đầy đủ hiệu lực pháp lý để sử dụng thay thế giấy tờ vật lý truyền thống cũng như sử dụng trên môi trường điện tử.

- Tạo ra tiện ích giúp công dân có thể cung cấp, chia sẻ thông tin của mình với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông qua quét mã QR code hoặc giải pháp kỹ thuật khác đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, bảo mật, tin cậy.

- Xây dựng hệ sinh thái tạo ra tiện ích cho người dân trên mọi lĩnh vực như: dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử.

Tài khoản định danh điện tử quan trọng như thế nào?

Theo Bộ Công an, tài khoản định danh điện tử chứa đựng thông tin của công dân. Do đó, tài khoản định danh điện tử được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Công dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế...

- Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền...

Chính vì vậy, khi tài khoản định danh điện tử bị lộ hoặc bị mất có thể dẫn dến việc thông tin cá nhân của công dân bị rò rỉ.

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, khi thông tin cá nhân bị rò rỉ, những thông tin cá nhân mang tính bí mật không muốn công khai bị kẻ gian lợi dụng, chiếm đoạt sử dụng nhằm mục đích xấu. Một số mục đích xấu điển hình như: tống tiền, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ, xâm phạm danh dự, nhân phẩm,…

Nếu như trường hợp người dân bị lộ, bị mất tài khoản định danh điện tử thì cần làm gì?

Bộ Công an cho biết, khi công dân bị lộ, mất tài khoản thì cần thực hiện gọi điện tới Tổng đài tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an (19000368) để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử hoặc đến cơ quan Công an, nơi có tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử.

