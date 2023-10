Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang điều tra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử vào chiều 2/10, tại khu nhà ở xã Nội Hoàng (Việt Yên).

Theo đó, vợ chồng nghi phạm Hoàng Văn Chương (33 tuổi) và chị Lệnh Thị D. (32 tuổi) cùng quê ở tỉnh Hà Giang, thuê nhà trọ ở thôn Chung, xã Nội Hoàng khoảng một năm nay để đi làm ở khu công nghiệp Vân Trung.

Nghi phạm Hoàng Văn Chương được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ảnh: BG

Thời gian gần đây, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Chương nhiều lần to tiếng.

Khoảng 15h ngày 2/10, nghi phạm mở cửa, bước ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi thẳng đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.

Khi có mặt tại phòng trọ, lực lượng công an phát hiện chị D. đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Nghi phạm có một số vết thương trên cơ thể nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Một vụ án khác xảy ra vào ngày 25/8. Công an tỉnh Khánh Hòa xác định ông Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm) sát hại vợ và 3 con gái.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng ở Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo cơ quan công an, khoảng 10h ngày 24/8, bà Nguyễn D. (49 tuổi) và 3 con gái được mọi người phát hiện tử vong trong nhà ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Cạnh đó, người chồng là ông Hải nằm thoi thóp, co giật, biểu hiện bị ngộ độc. Người đàn ông này được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh và sau đó được cứu sống.

Khám nghiệm các tử thi, cơ quan chức năng xác định vợ con nghi phạm Hải tử vong do ngộ độc khí CO.

Bước đầu, nghi phạm khai, vợ chồng có 3 con gái. Người vợ làm nội trợ, chăm sóc gia đình. Ông Hải đầu tư trang trại nuôi heo, cách nhà khoảng 1km.

Quá trình làm ăn, ông Hải thua lỗ, nợ tiền nhiều người và không có khả năng chi trả. Túng quẫn, người chồng nghĩ đến việc đầu độc cả gia đình, nên tìm mua bình khí CO, tham khảo cách sử dụng. Rạng sáng 23/8, khi vợ và 3 con gái đang ngủ, ông Hải xả khí CO vào trong phòng rồi cũng ở lại đây cùng mọi người.

Giết vợ do mâu thuẫn phân chia tài sản

Chỉ vì mâu thuẫn trong việc chia tài sản mà Lường Văn Quân (SN 1989, trú ở huyện Mường Tè, Lai Châu) đã nhẫn tâm dùng dao đâm chết vợ. Ngày 19/5, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giam Quân để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 9h ngày 16/5, công an nhận được tin báo tại địa bàn xã Bum Tở, xảy ra vụ án giết người. Đến hiện trường, công an xác định nạn nhân trong vụ án là chị Vàng P.M. (SN 1994) đã tử vong và em chị M. là V.L.N. (SN 1998) bị thương nặng.

Sau khi gây án, nghi phạm Quân bỏ chạy bằng xe máy khỏi hiện trường. Khi đi đến cửa hàng xe máy ở thị trấn huyện Mường Tè, Quân bán xe được 8 triệu đồng rồi tiếp tục ẩn náu trong đống lốp ô tô cũ chờ cơ hội tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 12h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Lường Văn Quân khi y đang ẩn nấp tại khu 8, thị trấn Mường Tè.

Nghi phạm Lường Văn Quân bị cơ quan bắt giữ. Ảnh: CACC

Sau khi bị bắt, nghi phạm Lường Văn Quân khai nhận, do mâu thuẫn nên đã dùng dao đâm vợ và em gái vợ bị thương nặng.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cũng thông tin: "Nghi phạm Lường Văn Quân và vợ sắp ly hôn. Qua xác định ban đầu, hai người đã xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản, ngoài ra có liên quan tới chuyện tình ái. Việc mâu thuẫn này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào ngày 16/5, vừa qua".

Luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Tội “giết người” theo Điều 123 có 3 khung hình phạt. Khung 1 là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình (khoản 1); khung 2 là bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm (khoản 2); khung 3 là phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.