Những vụ nhảy cầu từ Bắc vào Nam vì chuyện vặt hay bế tắc đường cùng

Bi kịch tang thương bên những cây cầu

Trưa 23/6, người mẹ trẻ 25 tuổi quê huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị ôm theo con bốn tuổi lên cầu Cửa Việt rồi quyên sinh. Nhiều ngày sau đó, thi thể hai mẹ con được tìm thấy, cách xa nhau nhiều hải lý. Hai mảnh đời khép lại đầy tuyệt vọng bên cây cầu bắc qua sông Hiếu.

Những đứa trẻ vô tội, hồn nhiên bị cuốn vào vòng xoáy mâu thuẫn, bế tắc của chính cha mẹ mình đã xấu số ra đi theo cách vô cùng đau đớn.

Câu chuyện hai cha con gieo mình từ cầu Cửa Đại xuống sông Thu Bồn trưa 17/5 đến nay vẫn khiến nhiều người dân TP Hội An (Quảng Nam) ám ảnh.

Ám ảnh bởi trước giây phút định mệnh, có người nghe thấy tiếng kêu khóc, giành giật sự sống bất thành của cô con gái mới sáu tuổi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm bé gái 6 tuổi xấu số trên sông Thu Bồn. Ảnh: CTV

Vào thời gian trên, anh B. (29 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ đã để lại lá thư tuyệt mệnh rồi lái xe máy đưa con gái đến cầu Cửa Đại (thuộc xã Cẩm Thanh, TP Hội An). Khi đi đến giữa cầu, người đàn ông dừng xe, ôm con leo qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông tự tử. Dù lực lượng chức năng bằng nhiều nỗ lực để cứu vớt hai cha con, tuy nhiên phép màu đã không đến.

Trong lá thư tuyệt mệnh viết gửi vợ trước đó, anh B. cho rằng cuộc sống gia đình bế tắc, không có lối thoát. Anh gửi lời xin lỗi người vợ và nhắn gửi rằng sẽ để vợ một mình, một con đường màu xanh mới để không vướng thứ gì hết. Người đàn ông này cũng gửi lời xin lỗi, xin tha thứ từ con gái và cho rằng không có cách nào khác nên hai cha con "cùng đi".

Cũng trong tháng 5/2022, tại Hải Dương xảy ra vụ việc mẹ ôm hai con chết đuối thương tâm trên sông Thái Bình. Cụ thể, vào ngày 8/5, chị V.T.H.T. (giáo viên mầm non tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đưa 2 con (một cháu mới chín tháng tuổi và cháu còn lại hai tuổi) đi khỏi nhà.

Ngay sau đó, người thân, đồng nghiệp của chị nhận được nhiều tin nhắn với nội dung tiêu cực, nên vội vã đi tìm. Thi thể ba mẹ con được tìm thấy sau đó hai ngày. Những gì còn sót lại ở hiện trường chỉ vỏn vẹn chiếc xe đẩy trẻ em, đôi dép và một vài vật dụng cá nhân.

Sinh tử trong gang tấc

15h30 chiều 27/6, người dân đi ngang cầu Hồ (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) đổ dồn mọi sự chú ý vào lực lượng Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông) khi đang tổ chức thuyết phục, ứng cứu một người phụ nữ mang bầu có ý định quyên sinh.

Vào thời gian trên, chị Vũ Thị Dung (28 tuổi, quê Hà Giang, tên nhân vật đã được thay đổi) nảy sinh ý định tự tử sau khi cãi nhau với bạn trai. Mâu thuẫn xảy ra, chị một mình tìm đến cầu Hồ và vượt qua lan can cầu, khóc lóc, tuyệt vọng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thuộc Thủy đoàn 1 và phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh lập tức cử một tổ công tác gồm bốn người, sử dụng xuồng máy, ô tô có mặt tại cầu Hồ ứng cứu. Bằng nhiều cách vận động, lực lượng chức năng ứng cứu thành công cô gái và bàn giao cho gia đình.

Chị Dung là một trong hàng chục người được lực lượng chức năng và người dân cứu sống mỗi năm bên những cây cầu với ý định quyên sinh vì chán nản, bế tắc.

Cảnh sát giao thông cứu cô gái có ý định tự tử. Ảnh: P.C

Gần đây nhất, vào ngày 10/7, Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ninh phát hiện cô gái 22 tuổi (quê TP Hạ Long) đang dừng xe giữa cầu Bãi Cháy có ý định nhảy cầu tự tử. Rất nhanh chóng, lực lượng chức năng và người dân xung quanh từng bước thuyết phục, động viên và trấn an.

Cô gái trong tâm lí bất ổn, hoảng loạn, sẵn sàng quyên sinh khi chỉ cách mép cầu một bước chân. Lực lượng cảnh sát giao thông phải dùng đồng bộ nhiều giải pháp, từ nói chuyện, hỏi thăm và chia lực lượng để tìm cách tiếp cận cô gái trẻ. Sau khoảng 20 phút, cô gái trên được lực lượng cảnh sát giao thông đưa vào khu vực an toàn rồi bàn giao cho gia đình.

Thực tế cho thấy, kể cả những người ở độ tuổi ngoài 70 họ vẫn sẵn sàng tìm đến các cây cầu để kết thúc sự bế tắc. Cụ thể, vào ngày 10/3, người dân đi qua cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) giật mình lo lắng khi thấy một cụ ông ốm yếu dừng xe đạp rồi tiến gần thành thành cầu với ý định tự tử.

Sau khi lực lượng công an có mặt đã vận động, thuyết phục ông cụ bình tâm. Ngay sau đó, ông được các cán bộ công an đưa về trụ sở UBND phường an toàn và trấn an tâm lý. Tại đây, khi được hỏi lý do nảy sinh ý định tự tử, cụ ông cho rằng bản thân tuổi già, lại đau ốm, lo lắng sẽ là gánh nặng của con cháu nên trong giây phút mất bình tĩnh đã nghĩ quẩn tìm đến cầu Thuận Phước.

Đức Phong - Phạm Công