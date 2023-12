{"article":{"id":"2225187","title":"Một tỉnh giảm môn thi và thời gian làm bài vào lớp 10 THPT công lập","description":"Nhằm giảm áp lực cho học sinh, kỳ thi vào lớp 10 THPT năm tới của Ninh Bình sẽ giảm số lượng môn và thời gian làm bài trong bài thi tổ hợp.","contentObject":"<p>Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch <a href=\"https://vietnamnet.vn/giao-duc/thi-vao-lop-10\">tuyển sinh lớp 10 THPT</a> năm học 2024-2025. Kỳ thi vào lớp 10 công lập của tỉnh có một số điều chỉnh nhằm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và giảm áp lực cho học sinh.</p>

<p>Kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2024. Thí sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường THPT đại trà dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và bài thi thứ ba. Trong đó, bài thi thứ ba là một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh. Thời gian làm bài thi Toán, Ngữ văn là 120 phút, bài thi thứ ba là 60 phút.</p>

<p>So với năm 2023 – 2024, số lượng và thời gian làm bài trong bài thi thứ ba giảm xuống. Trước đó, bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp, gồm môn Tiếng Anh và 2 môn, trong đó 1 môn trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và 1 môn trong các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Thời gian làm bài thi tổ hợp là 90 phút.</p>

<p>Năm 2024 – 2025, bài thi thứ ba sẽ được Giám đốc Sở GD-ĐT công bố trong ngày 1/3/2024, sớm hơn so với năm học trước đó là 45 ngày.</p>

<p>Đối với học sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy phải thực hiện qua 2 vòng:</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/screenshot-2023-12-10-071907-206.png?width=768&s=fv77Mfp03jA1wDiLuhNQvw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/screenshot-2023-12-10-071907-206.png?width=1024&s=yb3Onrzlczki-m3VFL9P4A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/screenshot-2023-12-10-071907-206.png?width=0&s=x3YDLdtNS0_LsqfChFo_Dg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/screenshot-2023-12-10-071907-206.png?width=768&s=fv77Mfp03jA1wDiLuhNQvw\" alt=\"screenshot 2023 12 10 071907.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/screenshot-2023-12-10-071907-206.png?width=260&s=cAmW4kTpj3XrY06SBV2mlg\"></picture>

<figcaption>Học sinh đăng ký dự thi và xét tuyển vào Trường THPT Chuyên Lương Văn<br>Tụy phải thực hiện qua 2 vòng.</figcaption>

</figure>

<p>Cấu trúc đề thi môn chuyên năm nay thực hiện theo cấu trúc quy định của Sở GD-ĐT. Đây là lần đầu tiên Sở quy định cấu trúc đề thi tuyển sinh các môn chuyên nhằm nâng cao chất lượng và tiệm cận kiến thức các môn chuyên chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hàng năm.</p>

<p>Kiến thức bài thi đảm bảo độ phân hóa, tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi vận dụng, câu hỏi gắn với thực tiễn.</p>

<p>Đối với lớp chuyên Tin học, Sở GD-ĐT Ninh Bình hướng dần đến việc tuyển sinh toàn bộ lớp chuyên Tin học bằng bài thi chuyên Tin học. Vì thế, trong năm 2024 - 2025, tỉnh tăng 7 chỉ tiêu đối với thí sinh đăng ký bài thi chuyên Tin học so với năm học 2023 - 2024. Cụ thể, lớp chuyên Tin học tuyển tối đa 25 chỉ tiêu đối với thí sinh đăng ký bài thi chuyên Tin học, số còn lại tuyển thí sinh đăng ký bài thi chuyên là môn Toán chuyên.</p>

