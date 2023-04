Bộ trưởng Tài chính lệnh xử nghiêm

Ngày 12/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính có Công điện số 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp nói riêng, người nộp thuế nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế.

Đồng thời, cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế; xây dựng kế hoạch tổng thể, có tính hệ thống để phổ biến, giáo dục pháp luật về thuế, không để xảy ra các vi phạm về phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan thuế phải rà soát tổng thể, đánh giá và đề xuất việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử; khẩn trương hoàn thành thủ tục lấy ý kiến thẩm định của Bộ Thông tin và Truyền thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin hóa đơn điện tử; có giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng đối với hệ thống hóa đơn điện tử; tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi bất thường trên hệ thống hóa đơn điện tử; Phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử.

"Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan công an, các bộ, ngành đơn vị liên quan nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử", Bộ trưởng Tài chính yêu cầu.

Ngành thuế nghiêm túc triển khai

Ngay sau chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính tại Công điện số 01, ngay trong chiều ngày 12/4, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành đã ký ban hành Công văn số 1293/TCT-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế khẩn trương triển khai thực hiện Công điện của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý HĐĐT.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong ngành Thuế phổ biến, quán triệt và triển khai toàn diện, hiệu quả nội dung chỉ đạo tại Công điện số 01/CĐ-BTC đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị để nắm rõ và nghiêm túc thực hiện.

Tỏng cục Thuế giao Vụ Tuyên truyền Hỗ trợ NNT, Tạp chí Thuế, Văn phòng Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế về HĐĐT dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền bằng phương thức điện tử (Cổng Thông tin điện tử, báo điện tử, fanpage, xây dựng clip, video...) nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của DN nói riêng, NNT nói chung về nghĩa vụ chấp hành pháp luật thuế.

Nội dung là cảnh báo kịp thời các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế, hậu quả pháp lý khi mua bán, sử dụng HĐĐT để thu lợi bất chính, chiếm đoạt tiền thuế và công khai thông tin tổ chức, cá nhân có hành vi mua, bán hóa đơn để tuyên truyền, góp phần cảnh báo, răn đe các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế giao Cục Thanh tra kiểm tra, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thuế các địa phương triển khai các biện pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành, sử dụng HĐĐT; Nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời có kế hoạch phân công, phân nhiệm cụ thể tới từng cán bộ, công chức trong việc quản lý, giám sát, kiểm trở việc phát hành, sử dụng HĐĐT để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi và xóa bỏ tình trạng mua bán HĐĐT, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định.

Cục Công nghệ thông tin, Cục Thuế các tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan (Vụ Kê khai, Vụ Doanh nghiệp nhỏ cá nhân, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thanh tra kiểm tra, Ban Quản lý rủi ro,...) có nhiệm vụ phân công, bố trí cán bộ thực hiện công tác phân tích, đánh giá và cảnh báo, kịp thời phát hiện các hành vi giả mạo, gian lận về HĐĐT, từ đó phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp xử lý.

Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phối hợp với cơ quan Công an, các bộ, ngành, đơn vị liên quan nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong phát hành, quản lý, sử dụng HĐĐT.

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay và nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Tổng cục Thuế để hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Hải Nam