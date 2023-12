Ngày 25/12, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Thiên Minh Đức gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), do doanh nghiệp này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh vì bà Chu Thị Thành là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trụ sở Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở TP Vinh, Nghệ An. Ảnh: AK

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Được biết, doanh nghiệp Thiên Minh Đức đang nợ thuế hơn 728 tỷ đồng và đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn từ tháng 7/2023-7/2024.

Tập đoàn Thiên Minh Đức có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Sau hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp này có hệ sinh thái buôn bán xuất nhập khẩu xăng dầu bán lẻ trên toàn quốc. Đây là một đại gia xăng dầu không chỉ ở khu vực miền Trung mà còn là của cả nước.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, dịch vụ nhà hàng, khách sạn,... ở nhiều địa phương.

Trước đó, hồi tháng 9, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cũng đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai (62 tuổi, trú TT.Diêm Điền, H.Thái Thụy, Thái Bình) vì liên quan đến vấn đề nợ thuế. Bà Mai là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (gọi tắt là Công ty Hải Hà - có địa chỉ cùng địa chỉ cư trú của bà Mai). Doanh nghiệp Hải Hà của bà Mai cũng là một ông lớn trong kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu trên cả nước.

Theo văn bản thông báo, lý do tạm hoãn xuất cảnh là doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30.8 đến khi Công ty Hải Hà hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trước đó, đầu tháng 9, "bà trùm" xăng dầu phía Nam là Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.