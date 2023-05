Nơi giấc mơ tìm về xoay quanh câu chuyện của bà Lan và cháu nội Gia An. Một người bà quyền lực, quen áp đặt, nhiều năm điều hành công ty gia đình muốn nghỉ hưu và để lại cả cơ ngơi cho đứa cháu nội độc nhất. Trong khi đó Gia An lại ưa thích cuộc sống tự do, có phần phóng túng, tìm mọi cách để ‘né’ trách nhiệm nối nghiệp.

Khoảng cách về thế hệ, sự khác biệt trong suy nghĩ và cả những hiểu lầm khiến tình thân rạn nứt, tưởng chừng không thể hàn gắn. Nhưng rồi chính sự thấu hiểu, lòng chân thành đã giúp cả hai vượt qua những thù hận, những sai lầm, để rồi nhận ra trong cuộc đời này, tình thương yêu nhiều khi quan trọng, nhiều khi gắn kết con người ta hơn cả tình máu mủ ruột thịt.

Tập 1 Nơi giấc mơ tìm về lên sóng tối nay, 22/5, Gia An (Lãnh Thanh) gọi điện cho bà nội giả vờ làm mất hộ chiếu để né về nhà. Tưởng qua mặt được bà nội để chơi cú chót nhưng không ngờ bà Lan (NSND Lê Khanh) biết hết việc Gia An làm.

Thậm chí bà còn tìm ra địa chỉ cháu trai định mở tiệc thác loạn và cử trợ lý Phương (Việt Hoa) tới. "Cháu chủ động giải quyết, lưu ý không để nó thoải mái quá, càng ức chế, càng khó khăn càng tốt", bà Lan dặn Phương.

Ở một diễn biến khác, công ty của bà Lan dính vào rắc rối khi bị khách hàng tố cung cấp rau bẩn cho bếp ăn dẫn đến nhiều người bị ngộ độc phải nằm viện.

Tuy nhiên, bất chấp lời cảnh báo của ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ), bà Lan lạnh lùng nói: "Trong kinh doanh, lợi nhuận luôn phải đặt lên hàng đầu nhưng có những việc chúng ta phải ưu tiên các yếu tố khác". Cùng với đó, bà nhờ ông Kình giúp đỡ Gia An bởi sắp tới bà sẽ giao cho Gia An quản lý vấn đề tài chính của công ty. Tuy nhiên ông Kình cho rằng Gia An còn quá trẻ để quản lý tài chính của công ty.

Phương sẽ làm gì để gây ức chế cho Gia An? Bà Lan có kế sách gì để trị cháu nội. Diễn biến chi tiết tập 1 Nơi giấc mơ tìm về phát sóng 21h hôm nay trên VTV1.