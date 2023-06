Trong Nơi giấc mơ tìm về tập 31 lên sóng tối nay, 26/6, sau khi biết Mai Anh (Minh Thu) mang thai con của Gia An (Lãnh Thanh), bà Lan (NSND Lê Khanh) nói: "Tuổi cháu và Gia An kết hôn được rồi đấy, năm nay làm đám cưới cũng thuận. Trước tiên, cháu và Gia An thu xếp thời gian đưa nhau về xin phép bố mẹ bên ấy và để bà sang thưa chuyện".

Đúng lúc này, Mai Anh hỏi Gia An khi nào sắp xếp được thời gian về gặp bố mẹ mình vì thấy anh đi xuống nhà.

Ở một diễn biến khác, ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) bàn chuyện của Gia An với bà Lan. "Chị đã tìm hiểu kỹ về gia đình Mai Anh chưa?", ông Kình hỏi.

Bà Lan đáp: "Tôi chỉ nghe nói gia đình nhà ấy kinh doanh đa ngành nghề. Tóm lại, họ cũng không đơn giản, hơi phức tạp. Nhưng tôi tin Mai Anh không làm hại thằng bé đâu. Tôi thấy mừng vì có đứa đủ bản lĩnh, tình yêu để giữ chân thằng bé lại. Khi có con rồi nó sẽ biết sống có trách nhiệm hơn".

Bà Lan bàn chuyện của cháu trai với ông Kình.

Cũng trong tập này, Gia An nhận ra tình cảm với Phương (Việt Hoa). Tuy nhiên, Phương né tránh tình cảm với anh sau khi biết Mai Anh có bầu.

Liệu Gia An sẽ làm gì khi bị kẹt chuyện tình cảm giữa Mai Anh và Phương? Diễn biến chi tiết tập 21 phim Nơi giấc mơ tìm về sẽ lên sóng tối nay trên VTV1.