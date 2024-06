Chính xác

Hồ Maracaibo là nơi giữ kỷ lục Guinness vì bị sét đánh nhiều nhất thế giới. Cao điểm vào mùa mưa tháng 10, hồ Maracaibo có thể hứng 28 cú sét trong một phút, kéo dài liên tục trong vòng 10 giờ.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu trong nhiều năm để lý giải cường độ bão và sét nhiều bất thường ở đây. Ban đầu, họ cho rằng là do các mỏ urani ở khu vực hồ hút sét. Gần đây, một số nhà khoa học cho biết độ dẫn điện của không khí trên mặt hồ tăng do khí metan giải phóng từ các mỏ dầu bên dưới hồ. Độ dẫn điện của không khí tăng dẫn đến có nhiều sét đánh xuống hồ. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng nguyên nhân là do các yếu tố về địa hình như độ dốc của triền núi, độ cong của bờ biển kết hợp.