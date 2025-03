Chính xác

Hồ Tà Pạ nằm trên đỉnh đồi Tà Pạ thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Nhờ sắc nước ngọc bích, xung quanh là núi cao hùng vĩ với cảnh đẹp nên thơ, hồ Tà Pạ được du khách ưu ái mệnh danh là "Tuyệt tình cốc của miền Tây". Điểm đặc biệt là nơi đây cũng thuộc khu “Thất Sơn” huyền bí của tỉnh An Giang, do 7 ngọn núi tạo nên.