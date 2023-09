Ban lãnh đạo và các khách mời đặc biệt tham dự sự kiện

Come Home - Thương hiệu nội thất với mô hình mới lạ

Cửa hàng mới nhất của Come Home nằm tại tầng 3, trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake với diện tích 2.000m2. Tại đây, khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm của Come Home. Ngay trong sự kiện khai trương, các khách mời và khách hàng đã được trải nghiệm cửa hàng “Một điểm đến - One stop shopping” - mô hình mua sắm độc đáo.

Cửa hàng 2000m2 của Come Home tại Lotte Mall West Lake

Đây là mô hình mang lại trải nghiệm mua sắm có một không hai cho khách hàng. Bước vào cửa hàng, bạn sẽ được đặt chân vào một không gian mô phỏng thực tế từng khu vực trong nhà: phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ,… giúp khách hàng có được cảm nhận trực quan nhất về từng món nội thất và truyền cảm hứng để bày biện các phụ kiện trang trí nhà cửa.

Bên cạnh đó, Come Home còn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dùng với công cụ thiết kế nội thất trực tuyến “Room Planner” - ứng dụng thiết kế nội thất 3D cho ngôi nhà để phù hợp với phong cách cá nhân của họ. Sử dụng Room Planner, khách hàng có thể thỏa sức thử nhiều màu sắc, kiểu dáng, kích thước sản phẩm khác nhau để tạo ra thiết kế hoàn hảo cho mọi căn phòng trong nhà.

Sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và màu sắc hiện đại

Tuy ra mắt chưa lâu, nhưng Come Home đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mắt khách hàng và được đánh giá cao bởi các sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam, khơi gợi niềm tự hào của người Việt về thương hiệu nội thất mang phong cách thuần Việt.

Hướng đến đối tượng khách hàng là những người trẻ, năng động, Come Home hiểu rằng các sản phẩm của mình phải vừa giữ được nét truyền thống vừa phải có tính hiện đại. Vì thế Come Home lựa chọn cho mình 3 phong cách thiết kế chính là Modern Simplicity, Modern International và Roots. Đây đều là những phong cách thiết kế có tính ứng dụng cao, lại thời thượng. Có thể thấy, dù bạn yêu thích phong cách nào thì Come Home cũng sẽ là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn tìm kiếm cho gia đình những món đồ nội thất.

Gia đình diễn viên Bảo Thanh trải nghiệm sản phẩm tại Come Home

Sứ mệnh góp phần nâng tầm cuộc sống tại nhà của người Việt

Thông qua slogan “A better life at home” (Cuộc sống tốt đẹp hơn tại nhà), Come Home đã thể hiện mong muốn nâng tầm cuộc sống tại nhà của người Việt thông qua việc cung cấp giải pháp trang trí nội thất với những trải nghiệm mua sắm từ online đến offline độc nhất.

Đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường trang trí nội thất tại Việt Nam Come Home có những sản phẩm trang trí nội thất phù hợp với không gian sống và thị hiếu khác nhau, cùng nhiều lựa chọn về chất lượng và giá cả: phổ thông, trung bình và cao cấp.

Đại diện thương hiệu Come Home khẳng định, một không gian sống hoàn hảo sẽ mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng.

Come Home là một trong những dự án kinh doanh Phi thực phẩm trọng điểm của Tập đoàn Central Retail trong năm 2023 này. Với tham vọng mở 17 cửa hàng trong 5 năm tới.

Tại sự kiện khai trương, thông qua Sở Công thương Hà Nội, đại diện Come Home đã trao tặng 200 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và hiện vật - sản phẩm Come Home) để hỗ trợ các gia đình trong sự cố cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Bà Lacia Sherlock - Giám đốc Điều hành - Khối Gia dụng, Nội thất & Giải trí Central Retail Việt Nam - Đại diện Come Home trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình trong sự cố chung cư mini Hà Nội

