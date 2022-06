NSND Lê Khanh ấn tượng với mô hình HomeResort tại Venezia Beach

Phải lòng “rừng - biển” Bình Châu

Hơn 50 hoạt động nghệ thuật với nhiều giải thưởng danh giá, đặc biệt sau thành công của “gái già lắm chiêu V”, ở tuổi ngoài 60, NSND Lê Khanh đang có cuộc sống bình yên bên chồng con. Căn nhà ở phố cổ của chị cũng đã chuyển về Tây Hồ với không gian giản dị, ấm cúng đúng như tính cách của người nghệ sỹ tài hoa.

Chị cho biết bản thân vốn là người sống chậm, luôn cảm thấy hạnh phúc khi người thân về nhà có một bữa cơm ngon, một căn phòng sạch hay một bình hoa cắm khéo trong phòng khách để cuộc đời thêm chút lãng mạn và thi vị.

Thiên nhiên nguyên sơ trong lành, rừng biển hội tụ thu hút Lê Khanh tìm về nghỉ dưỡng

Vì vậy, sau khi trở lại trạng thái “bình thường mới’, chị càng nhận ra giá trị của sức khỏe, của hạnh phúc là thứ cần được đầu tư và trân trọng, mong muốn được hưởng thụ, tận hưởng nhiều hơn là lao vào guồng quay công việc như trước.

“Và tất cả những giá trị này, mình tìm thấy ở vùng biển Bình Châu. Đây là lý do Khanh về Venezia Beach để tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời cho bản thân cũng như nghiên cứu nhiều hơn về một nơi nghỉ dưỡng thường xuyên, dài lâu cho gia đình ba thế hệ”, chị cho biết.

Nữ nghệ sỹ trân trọng sức khoẻ và hạnh phúc hơn sau khi cuộc sống trở về “bình thường mới”

Lê Khanh chia sẻ: “Sung sướng là cảm giá đầu tiên khi đến vùng biển này. Trong quá trình làm việc tôi may mắn được đi nhiều nơi, nhiều vùng biển tại Việt Nam, mỗi vùng đất là một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mỗi lần đến Bình Châu Hồ Tràm, tôi đều cảm nhận được những đặc trưng rất khác biệt. Đó là không khí rất sạch, thiên nhiên một bên rừng - một bên biển, rồi có suối khoáng nóng, rừng nguyên sinh… Đây đều là tài nguyên dành riêng cho thư giãn và rất tốt cho sức khỏe, và điều này là thứ mà ở độ tuổi như tôi và mẹ đang rất cần”.

Nữ nghệ sỹ tiết lộ, tìm về một nơi yên tĩnh, trong lành để trị liệu, thư giãn là một món quà mà chị tự thưởng cho bản thân sau hơn nửa thập kỷ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Trọn vẹn trải nghiệm cho gia đình đa thế hệ

Mẹ Lê Khanh - NSƯT. Lê Mai đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. “Hai con đang ở độ tuổi trưởng thành và lập nghiệp cùng người bạn đời luôn song hành thấu hiểu, với truyền thống gia đình của người Hà Nội, tôi luôn mong muốn tìm bến đỗ mà mọi thành viên trong đại gia đình đều có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn theo nhu cầu của từng lứa tuổi. Sau này sẽ có thêm cháu nội, cháu ngoại để những đứa trẻ vui chơi thoát khỏi xô bồ nơi phố thị”, bà Lê Mai nói.

Kỳ nghỉ giàu cảm xúc của NSND. Lê Khanh cùng Venezia Beach

Bởi tâm lý này, Lê Khanh đánh giá rất cao sự kết hợp giữa ngôi nhà an cư với hệ sinh thái tiện ích đa dạng, độc đáo, chạm tới mọi cảm xúc, nhu cầu của tất cả thành viên.

Những người trung niên, người lớn tuổi có thể tìm kiếm sự thảnh thơi, tái tạo và trị liệu sức khoẻ ở trung tâm wellness center lớn nhất khu vực hơn 8,000m2, thư giãn tản bộ ở hệ thống công viên ven sông, công viên cảnh quan, tập dưỡng sinh - yoga hay thiền trong các câu lạc bộ. Chỉ 3-5 phút để tới suối khoáng nóng tự nhiên Bình Châu - nguồn tài nguyên quý cho sức khoẻ mà không nhiều vùng đất có được.

Người trẻ - hai đứa con trong độ tuổi trưởng thành tìm kiếm trải nghiệm trải nghiệm thú vị cảm giác mạnh ở trung tâm thể thao biển, tập luyện với các môn thể thao gym, tennis, sân tập golf… Hay con trẻ được khám phá trong bảo tàng đại dương, khu vui chơi trẻ em.

Những quãng trường, khu caraval, khu mua sắm, trung tâm thương mại, lễ hội với các hoạt động diễn ra 24/7 sôi động bất tận ngày đêm mang đến trạng thái cảm xúc hào hứng cho cả gia đình cùng các điểm checkin độc đáo.

Ấn tượng với mô hình HomeResort độc đáo

“Đến với Venezia Beach thì Khanh phải “woah” lên vì bờ biển ở đây rất đẹp, nước biển trong xanh, cảnh quan tươi mát. Sau này có sân bay Phan thiết rồi sân bay Long Thành nên Khanh cùng gia đình sẽ dễ dàng bay vào nghỉ dưỡng thường xuyên. Còn nếu ở TP.HCM xuống thì chỉ có 90 phút thôi, nên rất thuận tiện”.

Nữ nghệ sỹ ấn tượng và thích thú với mô hình HomeResort

NS. Lê Khanh cho biết, điểm yêu thích nhất ở Venezia Beach là vừa có biển, vừa có sông và còn có hồ nước, kênh đào bao quanh mang cảm giác như thành phố Venice thu nhỏ của Ý, rất lãng mạn mà ít dự án nào có được cùng lúc cả bốn điều này.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sỹ cũng rất an tâm về chất lượng dịch vụ tại đây vì có cả Marriott International và Best Western là hai thương hiệu quản lý vận hành lớn bậc nhất thế giới tham gia quản lý.

Có ý định tìm kiếm một ngôi nhà lâu dài bên biển cho cả đại gia đình, theo NS. Lê Khanh, thị trường BĐS biển hiện đang rất sôi động với nhiều sản phẩm, tiện ích hấp dẫn, nhưng mô hình HomeResort tại Venezia Beach khiến chị rất ấn tượng vì được quyền sở hữu lâu dài.

Sở hữu lâu dài là điểm nổi bật của Venezia Beach được NS. Lê Khanh lưu tâm khi tìm kiếm ngôi nhà bên biển

“Người Việt mình và cả Khanh nữa, ai cũng muốn tài sản phải là của mình, được kế thừa sang đời con, đời cháu. Đây không chỉ là một chốn an cư, đi về khi mình mệt mỏi mà thời gian không ở còn có thể cho thuê, như một khoản tích lũy an toàn cho tương lai. Và bất động sản còn tăng giá. Sắp tới khi mà các dự án hạ tầng giao thông hoàn thiện rồi, để sở hữu giá hợp lý như thời điểm này sẽ không còn nữa. Do đó, về mua để ở, nghỉ dưỡng hay đầu tư thì mô hình HomeResort của Venezia Beach là sự lựa chọn rất tối ưu”, nữ nghệ sỹ nói.

Ngọc Minh