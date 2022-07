NSND Trung Anh gặp khó khi vào vai đại tá công an bắt đại án tham nhũng

NSND Trung Anh tại buổi ra mắt phim 'Đấu trí'.

Sau hình ảnh ông bố quốc dân lấy nước mắt khán giả trong Về nhà đi con cũng như vai Lương Bổng trong Người phán xử, NSND Trung Anh đóng công an trong phim điêu tra, chính luận Đấu trí lên sóng VTV1 từ 18/7 tới.

NSND Trung Anh vào vai Đại tá Trần Giang, trưởng phòng điều tra C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu). Đại tá Trần Giang là người điềm tĩnh, sâu sắc, có độ quái, luôn đặt công việc lên trên hết. Để vào vai này, NSND Trung Anh đã cạo đi bộ râu quen thuộc gắn bó với anh hơn 20 năm qua. Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim Đấu trí, NSND Trung Anh cho biết lý do anh cạo râu là tuân thủ theo đúng điều lệnh của ngành công an. Đây cũng là lần đầu tiên NSND Trung Anh đảm nhận vai công an trên phim truyền hình.

"Không hiểu sao, có thể là cảm nhận của cá nhân tôi từ khi mới có series phim Cảnh sát hình sự, tôi đã nghĩ mình không làm được vai công an. Lần này, tôi đề xuất đạo diễn Danh Dũng cho tôi đóng một vai tội phạm nhưng anh Dũng khá cương quyết và thuyết phục tôi nhận lời vào vai công an, NSND Trung Anh chia sẻ. Dù giàu kinh nghiệm diễn xuất và thành công với nhiều dạng vai khác nhau nhưng NSND Trung Anh vẫn rất lo lắng về vai Đại tá Trần Giang trong Đấu trí. "Thực sự tôi rất lo lắng khi phim chưa phát sóng. Tôi lo lắng về vai diễn, về hình tượng nhân vật công an tôi đóng", anh nói.

Tạo hình nhân vật Đại tá Giang của NSND Trung Anh trong 'Đấu trí'.

NSND Trung Anh có những chia sẻ đầu tiên về quá trình vào vai tướng công an với VietNamNet.

- Quyết định bỏ bộ râu gắn bó bao năm để đóng phim 'Đấu trí', điều đó chứng tỏ vai diễn mới này thu hút anh đến mức phải hy sinh tạo hình quen thuộc mấy chục năm qua của mình?

Thực ra tôi đăng ảnh trên Facebook là đùa vui thôi bởi với diễn viên, tóc tai râu ria để hay cạo vì vai diễn là chuyện bình thường. Về điều lệnh, đóng vai công an thì cạo râu là đương nhiên. Tất nhiên mình cũng tiếc vì đã quen để râu mà cạo đi cũng thấy trống vắng thật (cười) nhưng một khi đã đóng vai công an, dù là binh nhất, binh nhì hay hạ sĩ cũng vẫn phải cạo đi, đó là điều lệnh rồi.

- Vai đại tá Giang của NSND Trung Anh trong 'Đấu trí' thuộc phe chính diện hay phản diện?

Vai của tôi thuộc phe chính diện, một đại tá điều tra các vụ rất lớn, những vấn đề nổi cộm trong xã hội nhất là trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua. Phim có nhiều phần, nhiều vụ án khác nhau nên có vụ án mình tham gia, có vụ án không tham gia sẽ không xuất hiện.

NSND Trung Anh và Thanh Sơn trong một cảnh phim. Trong 'Đấu trí', NSND Trung Anh vào vai đồng đội cũ của bố Vũ (Thanh Sơn). Ông nhận Vũ là con nuôi và luôn hỗ trợ anh trong đời sống lẫn công việc.

- 5 năm gần đây khán giả thấy anh xuất hiện với vai Lương Bổng trong 'Người phán xử' và tiếp đến là những ông bố tâm trạng trong 'Về nhà đi con', 'Trở về giữa yêu thương', 'Thương ngày nắng về'. Lần này anh trở lại màn ảnh với dòng phim chính luận, đảm nhiệm vai tướng công an khác hẳn các nhân vật mình đảm nhiệm gần đây, hẳn là vai diễn mới trong 'Đấu trí' thu hút NSND Trung Anh?

Điểm thu hút tôi là bởi nó quá khó, khó về nhiều mặt. Nhân vật Giang không giống như những nhân vật bình thường khác là có nhiều yếu tố tâm lý bình thường. Ở đây nhân vật mang tính nghiệp vụ nhiều, nhất là thoại đặc thù của ngành công an nên việc thể hiện rất khó. Đôi lúc không hiểu tôi phải dừng lại hỏi các đồng chí công an đi cố vấn cho đoàn để hiểu kỹ hơn để thoại cho tốt.

Thực sự nhiều lúc cảm giác nếu không cẩn thận mình cứ như đọc lời vì không hiểu được bởi mang tính đặc thù của ngành rất lớn. Ngoài việc nhờ các anh công an hỗ trợ rất may đạo diễn Danh Dũng rất am hiểu và tìm hiểu nhiều, trao đổi kỹ với bên công an nên giải thích rõ cho các diễn viên. Nếu là các vấn đề gia đình hay xã hội bình thường mình có thể tìm hiểu được nhưng chủ đề của phim này mang tính đặc thù rất lớn nên để thoại được thôi cũng đã rất khó.

- Gần đây có một số bộ phim khai thác đề tài công an lên sóng bị chê bai rất nhiều vì việc sai nghiệp vụ và thiếu thực tế. Ngoài sự hỗ trợ của đạo diễn và phía công an, anh có phải tự tìm hiểu nhiều để vai diễn của mình lên phim thật nhất, giống người trong ngành chứ không phải là diễn viên đóng?

Đó cũng là điều tôi lưu tâm. Họ đã làm ra kịch bản và mình phải tìm hiểu nó, không những tìm hiểu nó dưới khía cạnh tâm lý mà còn tìm hiểu nó dưới dạng ngành công an. Nếu đơn giản phim đề cập đến các vấn đề xã hội hay gia đình tìm hiểu dễ dàng hơn nhưng riêng đóng phim Đấu trí tôi phải tìm hiểu từ chính những người bạn làm công an cỡ đại tá của mình. Tôi cũng phải hỏi thêm các đồng chí công an đi cố vấn cho đoàn phim rất nhiều trên trường quay. Vì mình phải nắm vững, nếu không hiểu kỹ sẽ dễ thành hô khẩu hiệu. Tuy nhiên thường vai khó thì hay.

NSND Trung Anh vào vai ông Hùng - bố của Đức (Hồng Đăng) trong 'Thương ngày nắng về'.

- Hiện tại trước mắt khán giả quan tâm vai ông Hùng do anh đảm nhiệm còn xuất hiện trong các tập 'Thương ngày nắng về' sắp tới không hay anh hết vai rồi?

Nhân vật của tôi đã quay xong còn phát sóng hết chưa tôi không theo dõi vì buổi tối tôi hay phải đi quay nên không xem được. Thêm nữa vai của tôi ngắn nên cũng hoàn thành từ lâu và phim cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là quay xong.

- Gần đây nhiều người quan tâm đến 'Thương ngày nắng về' liên quan đến một diễn viên dù chưa có gì cụ thể cả, không biết các diễn viên của phim có bị ảnh hưởng tâm lý bởi những tin đồn bên ngoài liên quan đến một diễn viên trong 'Thương ngày nắng về'?

Chưa có gì rõ ràng cũng không có gì rõ ràng để nói cả, tôi cũng không có gì để phát biểu trong vấn đề đó đâu.

NSND Trung Anh trong phim 'Đấu trí'

Quỳnh An