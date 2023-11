NSND Trung Anh trong trích đoạn phim 'Chúng ta của 8 năm sau'

NSND Trung Anh vừa trở lại màn ảnh với vai Chủ tịch Quảng giàu có, quyền lực trong Chúng ta của 8 năm sau. Trái với hình ảnh những ông bố khắc khổ thương con NSND Trung Anh đảm nhiệm trong Về nhà đi con, Trở về giữa yêu thương, lần này nam diễn viên Người phán xử gây chú ý với hình ảnh một chủ tịch quyền thế nhưng khó khăn trong hành trình nhận lại cô con gái mà ông đã từng bỏ rơi nhiều năm trước.

NSND Trung Anh nói: "Đây là 1 trong số ít phim tôi đóng vai tạm gọi là nhà giàu vì phần lớn là tôi đóng vai nghèo. Đây cũng chính là điểm thu hút tôi ở nhân vật này. Nó có gì đó khác với những vai tôi hay làm. Vai diễn thách thức và cũng tạo cho tôi hứng thú nhất định trong việc đi tìm nhân vật ông Quảng".

Tạo hình lạ lẫm của NSND Trung Anh trong 'Chúng ta của 8 năm sau'.

Nói về tạo hình mái tóc bạc, ông bố quốc dân cho biết trước khi vào vai đã xin ý kiến đạo diễn Bùi Tiến Huy và bàn bạc để tìm ra hình hài nhân vật. Ông Quảng từng gặp biến cố khủng khiếp trong quá khi mất đi vợ con trong 1 vụ tai nạn. Vì thế khán giả có thể hiểu mái tóc bạc của nhân vật là do biến cố cuộc đời hoặc cũng có thể là do ông Quảng nhuộm trắng. Tuy vậy, điều quan trọng nhất là màu tóc cho khán giả thấy một hình ảnh mới mẻ của NSND Trung Anh trên màn ảnh so với những vai diễn trước.

NSND Trung Anh trong một cảnh phim đã lên sóng.

Chia sẻ về việc tiếp tục đóng vai ông bố trong Chúng ta của 8 năm sau, nam diễn viên gạo cội nói: "Với tầm tuổi tôi bây giờ nếu xuất hiện trong phim thể nào cũng có vài ba người con hoặc ít nhất là 1 người con. Ở tuổi tôi chắc chắn không thể nào đóng soái ca như anh Mạnh Trường cầm tay chị Huyền chạy trên bãi biển được nên chắc chắn là hết vai bố này sẽ đến vai bố khác thôi".

NSND Trung Anh cho rằng những vai ông bố cặm cụi nuôi con khá gần gũi với mình trước đây. Còn nhân vật ông Quảng là dạng vai khá khác biệt và cũng là thách thức với bản thân song diễn viên nào cũng thích làm điều gì khác và không lặp lại mình. NSND Trung Anh nói ngoại hình không quá quan trọng, quan trọng là phải thể hiện nội tâm nhân vật thế nào cho phù hợp.

NSND Trung Anh và Huyền Lizzie sẽ vào vai bố con ở phần 2.

NSND Trung Anh chia sẻ với cách nhìn nhận về vai diễn sẽ không thể hiện điều gì khác biệt so với hình thức mà quan trọng sẽ tập trung vào nội tâm nhân vật. "Tôi muốn sự khác biệt xuất phát từ nội tâm bên trong kết hợp hình thức bên ngoài là nhuộm tóc trắng và cách ăn mặc", nghệ sĩ chia sẻ.

Trong Chúng ta của 8 năm sau, NSND Trung Anh sẽ diễn cùng Hoàng Hà và Huyền Lizzie - hai diễn viên đảm nhiệm vai Dương - con gái của ông Quảng ở giai đoạn 22 tuổi và 30 tuổi.

Diễn viên Hoàng Hà cho biết cô từng 2 lần hụt đóng vai con gái NSND Trung Anh trên màn ảnh trước đây. Tuy nhiên ở lần kết hợp này nữ diễn viên đã không lỡ cơ hội đóng cùng nghệ sĩ gạo cội bởi "cảm giác về việc chú Trung Anh là bố của em đã có trong mình rồi", nữ diễn viên chia sẻ. Cô nói xem lại các cảnh đóng cùng NSND Trung Anh, cảm giác trong cô chính là "chemistry" (sự ăn ý, hoà hợp - PV).

Hoàng Hà và NSND Trung Anh trong 1 cảnh quay.

Hoàng Hà cho biết các phân đoạn với NSND Trung Anh đều khó nhưng khi đã quay cô nhận ra mình đóng cùng ông bố màn ảnh tốt hơn là với bạn diễn Quốc Anh. Có lẽ một phần là vì Hoàng Hà rất quý NSND Trung Anh.