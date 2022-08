NSƯT Trịnh Kim Chi gợi cảm tuổi 51, chồng đại gia theo săn sóc

Gia đình NSƯT Trịnh Kim Chi vừa có chuyến đi Vũng Tàu trong vài ngày. Chị và ông xã Trấn Phương tranh thủ đưa 2 con gái đi chơi trước thềm khai giảng. Cả nhà chị cùng nhau tắm biển, lái mô tô nước, ăn hải sản, nghỉ dưỡng trong resort,...

Lần hiếm hoi, Trịnh Kim Chi đăng loạt ảnh mặc trang phục bơi, khoe trọn thân hình nuột nà, gợi cảm. Nhiều người quen, khán giả hết lời xuýt xoa vẻ đẹp hình thể tuổi 51 của chị.

NSƯT nói với VietNamNet đã lâu không mặc đồ bơi vì ngại. Riêng lần này, chính doanh nhân Trấn Phương "xúi" vợ mặc đồ bơi: "Chuyến này, em mang đồ bơi theo để xuống biển tắm nhé. Bây giờ thân hình còn đẹp, em phải tranh thủ mặc áo tắm chứ".

Thời con gái, Trịnh Kim Chi từng rất đắt lời mời chụp bikini ảnh lịch. Có chuyến đi biển, chị phải thay hàng trăm bộ áo tắm để chụp liên tiếp 3 ngày. Tuổi thanh xuân qua đi, NSƯT ngày càng ngại mặc áo tắm. Được chồng động viên, chị mới lấy lại tự tin.

"Khi xem ảnh tôi chụp ở biển, ông xã rất thích. Anh tâm đắc nói: Anh "xúi" đúng quá, thấy chưa, ảnh đẹp quá này!", Trịnh Kim Chi kể.

Lần đầu lái mô tô nước trên biển, NSƯT hồi hộp nhưng cũng rất thích thú. Doanh nhân Trấn Phương nhiều kinh nghiệm sử dụng mô tô nước đã theo sát hướng dẫn vợ. Chị hoàn toàn hài lòng về chuyến đi, đặc biệt là việc cả gia đình có thời gian bên nhau cũng như mùa hè của các con thêm ý nghĩa.

Khi được hỏi bí quyết giữ thân hình gọn gàng ở tuổi 51, Trịnh Kim Chi nói: "Tôi nhìn trẻ hơn tuổi nhờ... may mắn. Sự thật, tôi làm việc cả ngày, rất thiếu thời gian chăm sóc bản thân. Mỗi tối, tôi chỉ thoa đúng một lớp dưỡng ẩm rồi ngủ. Tôi mở spa mà cả năm không ghé làm đẹp một lần.

Thời trẻ, tôi từng khá lo lắng vì theo nghề diễn viên có khi phải khóc cả ngày từ phim trường đến sân khấu. Tôi cũng không tập thể dục, cùng lắm chỉ đi bộ quanh nhà. Đó là lý do tôi nhấn mạnh từ "may mắn" khi mình trông không quá già so với tuổi thật".

NSƯT kể vui: "Nhiều người nghĩ tôi đi căng da, dao kéo cho trẻ ra nhưng cơ địa tôi vốn đã vậy rồi. Tôi không ngại chuyện làm đẹp nhưng hiện tại chưa cần".