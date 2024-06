Theo Yahoo News, Lý Thanh Thanh qua đời ngày 20/6 ở tuổi 51. Xe của nữ ca sĩ đâm vào đuôi ôtô đi cùng chiều trên đường, sau đó mất lái và tông vào dải phân cách.

Ca sĩ kiêm MC nổi tiếng người Malaysia gặp nạn khi tự cầm lái trên đường về nhà. Cô thiệt mạng tại hiện trường sau cú va chạm mạnh.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ tai nạn là Lý Thanh Thanh mất lái, nghi làm việc quá sức. Thông thường, nữ ca sĩ được chồng đưa đón. Vào ngày xảy ra tai nạn, chồng cô có việc riêng. Lý Thanh Thanh mượn xe của bạn trai con gái đi công việc, sau đó gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Lý Thanh Thanh tử vong tại chỗ.

Gia đình đã nhận thi thể và lo hậu sự cho nữ diễn viên. Tang lễ của Lý Thanh Thanh được tổ chức ngày 22/6. Tại nhà tang lễ, nhiều người thân và đồng nghiệp chia buồn, tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên. Chồng của Lý Thanh Thanh hát bản tình ca tặng vợ trong đám tang.

Cô con gái 25 tuổi của nữ diễn viên cho biết vào tối ngày mẹ qua đời, radio trong ôtô phát bài hát If That Call Was Connected. Ca khúc có nội dung về tình yêu của con gái dành cho người mẹ đã qua đời. "Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ hãi và đau lòng, giống như có điềm báo", cô nói với China News.

Con gái Lý Thanh Thanh đồng thời nói cô chưa hết bàng hoàng khi hay tin mẹ gặp tai nạn và tử vong tại chỗ. Vài giờ trước khi qua đời, cô còn trò chuyện, hẹn gặp mẹ tại nhà.

Lý Thanh Thanh sinh năm 1957, người gốc Hoa, là ca sĩ kiêm MC có tiếng tại Malaysia. Cô được đồng nghiệp quý nhờ tính cách hài hước và tài năng, theoSt Headline.

Hồi tháng 2, nữ diễn viên tổ chức tiệc mừng sinh nhật lần thứ 51. Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh đi diễn, thể hiện thái độ sống tích cực. Một ngày trước khi qua đời, cô tương tác với người hâm mộ bằng bức ảnh cười tươi, kèm mô tả: "Lại tiếp tục đi diễn thôi".

