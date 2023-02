Nữ chính 'Lọ Lem' xử lý khôn khéo khi gặp sự cố trên thảm đỏ

Lily James trông vẫn rất xinh đẹp dù phải xử lý sự cố bất ngờ.

Lily James cùng dàn diễn viên What’s Love Got to Do with It? vừa tham dự sự kiện ra mắt phim. Nữ diễn viên sinh năm 1989 chọn chiếc đầm xanh vô cùng quyến rũ và nổi bật trên thảm đỏ. Chiếc đầm ren cúp ngực do quá trễ nải nên để lộ nội y của Lily James.

Mỹ nhân phim Lọ Lem nhiều lần phải chỉnh lại váy, dùng tay đỡ ngực và kéo đầm lên để nó không bị tụt quá sâu. Vì xử lý kịp thời nên Lily James đã không để xảy ra một thảm họa trang phục trên thảm đỏ.

Lily James đối phó với sự cố một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp. Trông cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ trước ống kính dù gặp "tai nạn thời trang" bất ngờ. Gần đây, cô liên tục tham gia các dự án phim lớn và tiết lộ mình lại trở về cuộc sống độc thân sau khi chia tay bạn trai 2 năm.

Lily James trong phim 'What’s Love Got to Do with It?'

An Na - Theo Metro