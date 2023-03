Nạn nhân là chị N.T.A.T. (32 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) là nhân viên của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6).

Theo đơn trình báo, khoảng 8h ngày 28/2, tại Công ty TNHH OT Motor Vina, ông Seon Chang Hwa (quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc thu mua và sales) gặp chị T. là nhân viên bộ phận để trao đổi công việc.

Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, ông Seon Chang Hwa đã dùng tay đánh vào đầu chị T., khiến chị này ngã xuống, đập đầu vào cạnh bàn.

Chị N.T.A.T. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: X.M.

Sự việc khiến chị T. ngất xỉu, một số người trong công ty đã đưa chị T. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành và đang tiếp tục điều trị ngoại khoa tại bệnh viện.

Trung tá Vũ Đình Thành - Trưởng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch cho biết, đơn vị đã mời ông Seon Chang Hwa và một số người liên quan để làm rõ thông tin về sự việc.

Tại cơ quan công an, ông Seon Chang Hwa thừa nhận đã hành hung chị T. do trong quá trình trong đổi công việc xảy ra mâu thuẫn, không kiềm chế được.

Lực lượng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch đã đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành để đánh giá tình hình sức khỏe của nạn nhân. Sau khi có kết quả giám định thương tích, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Nhơn Trạch thụ lý theo thẩm quyền.

Ông Dương Quốc Bình - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T. và đang phối hợp với công an xác minh làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.