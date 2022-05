Marnie Schulenburg được biết đến với vai Jo Sullivan trong One Life to Live và Alison Stewart trong As the World Turns - bộ phim giúp cô giành được đề cử giải Emmy năm 2010 ở hạng mục Nữ diễn viên trẻ xuất sắc ở thể loại phim bi.

Đại diện của nữ diễn viên sinh năm 1984 xác nhận với tờ The Hollywood Reporter rằng Marnie Schulenburg đã qua đời ngày 17/5 tại New Jersey, Mỹ sau thời gian chiến đấu với ung thư. Cô qua đời trước sinh nhật lần thứ 38 chỉ vài ngày khiến nhiều người đau xót.

Ngày của Mẹ 8/5, Marnie Schulenburg đăng bài trên trang Instagram thông báo rằng cô mới được ra viện cách đó 2 ngày và bị bệnh viện trả về cùng với máy thở. Nữ diễn viên nói thời gian này cô chỉ có thể sống nhờ máy trợ thở oxy. "Tôi muốn mình thật khỏe mạnh và xinh đẹp vì con. Tôi muốn con sống với thế giới này với lòng trắc ẩn, sức mạnh, sự hoạt bát, hài hước và vui vẻ như mẹ đã từng cho tôi thấy", Marnie Schulenburg viết.

Marnie Schulenburg ra đi để lại con gái mới hơn 2 tuổi.

Nữ diễn viên phát hiện ung thư ngày 8/5/2020, 5 tháng sau khi con gái cô chào đời vào tháng 12/2019. Cô phát hiện ung thư vú khi đã ở giai đoạn 4 và bắt đầu di căn.

An Na