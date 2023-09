Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1978, ở quận Hoàng Mai) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Lan phải nhận là 19 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2018, bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan làm Giám đốc Công ty TNHH MTV An Vạn Lộc (viết tắt là Công ty An Vạn Lộc) có trụ sở tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội. Công ty chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải và du lịch. Thời điểm đó, do điều kiện kinh tế khó khăn nên công ty của bà Lan không có hoạt động kinh doanh.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: VA

Cáo buộc cho rằng, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản của một tập đoàn lớn trong giai đoạn này, bà Lan đã đưa ra các thông tin không chính xác, tự giới thiệu với nhiều người rằng Công ty An Vạn Lộc của mình đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản, với hình thức đầu tư nhanh, lợi nhuận lớn...

Việc này nhằm dụ mọi người đầu tư góp vốn cùng bị cáo để hưởng lợi nhuận với mục đích chiếm đoạt tiền của người góp vốn.

Tài liệu điều tra cho thấy, bà Lan đã nhận tiền của nhiều người, sau đó sử dụng quay vòng để trả một phần gốc và lãi cho chính những người góp vốn.

Bị cáo còn làm giả 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM478406 mang tên Nguyễn Thị Phương Lan để làm tài sản thế chấp việc đầu tư, góp vốn. Vì vậy, nhiều người đã tin tưởng góp vốn đầu tư với bà Lan.

Bằng phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 1-7/2019, bà Lan đã huy động vốn của 3 người bị hại rồi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỷ đồng.

Trong số các bị hại của bà Lan có chị Nguyễn Ngọc M. (SN 1989) là người bị chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền hơn 7 tỷ đồng. Chị M. với bị cáo Lan vốn là hàng xóm, ở cùng tòa nhà chung cư nên quen biết nhau. Bà Lan giới thiệu với chị M. việc đang có nhiều dự án đầu tư bất động sản liên quan, nếu đầu tư kinh doanh sẽ có lãi.

Bị cáo rủ chị M. đầu tư, đưa ra mức lợi thuận rất cao, có khoản đầu tư lợi nhuận cao gấp đôi trong thời gian rất ngắn từ khoảng 3-15 ngày.

Để tạo lòng tin, tất cả các khoản đầu tư, bà Lan đều đưa ra những dự án cụ thể, số tiền góp vốn và mức lợi nhuận cụ thể, đồng thời ký cam kết lợi nhuận bằng Biên bản thỏa thuận góp vốn cùng các phụ lục góp vốn cụ thể.

Chị M. tin tưởng bị cáo nên đã đồng ý góp vốn đầu tư. Ngày 2/1/2019, bà Lan và chị M. đã ký Biên bản thỏa thuận góp vốn với nội dung: Đầu tư kinh doanh bằng hình thức đầu tư nhanh. Số vốn góp, thời hạn góp vốn linh động theo từng thời gian kêu gọi góp vốn.

Từ ngày 3/1/2019 đến tháng 7/2019, chị M. đã nhiều lần chuyển cho bà Lan tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng để góp vốn đầu tư vào các dự án. Sau khi nhận tiền của chị M., bà Lan không sử dụng để đầu tư như đã hứa hẹn mà sử dụng chính dòng tiền này để luân chuyển trả dần cho chị M.

Từ ngày 4/1- 27/9/2019, bà Lan chuyển trả cho chị M. tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng rồi sau đó không tiếp tục trả tiền. Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 11/11/2019, chị M. đã gửi đơn tố cáo bà Lan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hà Nội.