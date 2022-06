Nữ nạn nhân tử vong sau tai nạn 2 xe khách trên cao tốc Nội Bài -Lào Cai

Ngày 6/6 Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 1, Phòng hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) phụ trách tuyến cao tốc Nội Bài- Lào Cai đang phối hợp với đơn vị quản lý đường, Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến 7 người thương vong trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, Khoảng 7h40 sáng cùng ngày (6/6) tại Km 182+800 trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai qua địa bàn xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) liên quan giữa 2 ô tô khách mang BKS 51B -073… do anh Nguyễn Vũ Long (SN: 1978 ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển với xe ô tô khách mang BKS 88B: 009.xx do anh Nguyễn Xuân Trọng (SN: 1974 trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển.

Hậu quả, làm 7 người thương vong. Được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Huyền T. (SN: 2008 trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú thọ) và 6 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo một cảnh sát có mặt tại hiện trường, nguyên nhân sơ bộ, do trời mưa to, các xe không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên.

Hiện vụ việc đang Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 1 phối hợp với cơ quan chức năng thụ lý giải.

Quyết Nguyễn