<p>Vừa tới trước cổng nhà, chúng tôi đã nghe thấy tiếng rên, liên tục kêu đau của anh. Căn bệnh ung thư phổi nay đã sang giai đoạn 4 đang ngày ngày hàng hạ khiến cơ thể anh gầy trơ xương, nước da sạm đen. Bệnh tật là thế nhưng anh Hải chỉ có thể nằm trên chiếc nệm gập làm đôi, bởi nếu đặt chiếc giường sẽ chắn hết lối đi vào nhà. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-4-957.jpg?width=768&s=8yDmOZdXjMGmzzJavd7s6g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-4-957.jpg?width=1024&s=-4hPVgL_tssRWO5R_eiLMg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-4-957.jpg?width=0&s=EKFYQNIb2WVrzjEHOt9qVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-4-957.jpg?width=768&s=8yDmOZdXjMGmzzJavd7s6g\" alt=\"W-hc-em-thuy-4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-4-957.jpg?width=260&s=WU_fpVOBhCSgritcqi_3iw\"></picture>

<figcaption>Bệnh tật hành hạ, khuôn mặt anh Hải hốc hác, nước da sạm đen, thở nặng nhọc.</figcaption>

</figure>

<p>Chị Danh Thị Nga (SN 1970, vợ anh Hải) cho biết, bản thân chị là người dân tộc Khmer, sống tại vùng xa xôi, hẻo lánh ở tỉnh Kiên Giang. Ngay từ thuở nhỏ, chị đã nhận ra mình bất hạnh hơn bạn bè đồng trang lứa, sớm mồ côi cha mẹ, phải đi ở đợ, làm công cho nhà người khác.</p>

<p>Theo chị Nga, có cái ăn nhưng công việc không lúc nào ngơi tay, làm quần quật cả ngày. Cũng chính tại đây, chị Nga tình cờ quen anh Hải khi ấy đang là thợ hồ. Xuất phát đều là những mảnh đời nghèo khó nên anh chị đồng cảm rồi đến với nhau.</p>

<p><em>“Thấy tôi bị ăn hiếp nên anh Hải quyết định dẫn tôi bỏ xứ, khăn gói lên Cần Thơ mưu sinh bằng nghề đào rễ tranh. Cuộc sống khó khăn nhưng đồng vợ đồng chồng, có miếng rau ăn rau, miếng cá ăn cá vẫn vui vẻ hơn nhiều”</em>, chị Nga nhớ lại.</p>

<p>Ngày đó, mặt trời chưa ló rạng, anh Hải đã vội thức dậy, xới ít cơm trắng nóng hổi từ nồi cơm nấu trong đêm, bỏ thêm ít dưa muối, mang theo chiếc cuốc và lên đường.</p>

<p>Chiếc xe máy cũ kỹ chạy qua nhiều tuyến đường rồi dừng lại bên mảnh đất hoang đầy cỏ tranh lẫn cỏ dại, mọc um tùm khu vực ngoại thành. Lấy chiếc cuốc treo từ xe máy, anh tiến vào những đám cỏ tranh cao lút đầu người, bắt đầu công việc đào đất kiếm rễ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-2-1-958.jpg?width=768&s=sACTXf6POAzFKVVsPFpP6A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-2-1-958.jpg?width=1024&s=b5vXEQB0OtIx7KK2j1DK9Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-2-1-958.jpg?width=0&s=p8UW8O1qupQTK-X6oJnG8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-2-1-958.jpg?width=768&s=sACTXf6POAzFKVVsPFpP6A\" alt=\"W-hc-em-thuy-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-2-1-958.jpg?width=260&s=e5EcFnSRLOGjdbcpb9rPKw\"></picture>

<figcaption>Đồng cảnh ngộ, vợ chồng chị Nga yêu thương, đến với nhau.</figcaption>

</figure>

<p><em>“Rễ tranh sau khi đào lên sẽ mang về nhà rửa sạch, sau đó vợ mang ra chợ bán. Hôm nào may mắn thì bán được 100.000 đồng. Tuy vất vả những cũng có đồng ra đồng vào”</em>, anh Hải kể. Năm 1998, anh chị chào đón con trai Nguyễn Minh Tiến, năm 2006 thì sinh được thêm con gái Nguyễn Thị Thanh Thuý.</p>

<p>Rễ tranh ngày càng khan hiếm, nhà lại đông miệng ăn, chị Nga bỏ chợ đi bán vé số. Con trai lớn của anh chị cũng chỉ học hết lớp 6, đi làm thêm phụ gia đình.</p>

<p><strong>Con gái không đành lòng mua đèn học, dành tiền chữa bệnh cho ba</strong></p>

<p>Đầu năm 2022, anh Hải xuất hiện triệu chứng đau mỏi, sụt cân nhanh, đi khám thì lúc này căn bệnh ung thư phổi đã chuyển biến nặng. Vét sạch số tiền dành dụm, chị Nga đưa chồng vào viện điều trị.</p>

<p>Giờ đây, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai Tiến, hiện đang làm thuê tại cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng. Mấy tháng nay, đứa con lớn này đã phải liên tục ứng lương, vay nợ bà chủ chạy chữa cho ba, nay cũng sức cùng, lực kiệt.</p>

<p>Đèn học hỏng đã lâu, Thanh Thuý chẳng thể nào mở lời xin mẹ hay anh trai mua cái mới. Nguồn sáng giúp em ôn bài mỗi tối chỉ là chiếc đèn led trên cao.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-3-1-959.jpg?width=768&s=svGdIHQ20R0m_QisSLS5fg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-3-1-959.jpg?width=1024&s=SFE7gZj8bHExO3PQ9yKD9w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-3-1-959.jpg?width=0&s=gFJu07R8S2zPKcYsbLgpKw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-3-1-959.jpg?width=768&s=svGdIHQ20R0m_QisSLS5fg\" alt=\"W-hc-em-thuy-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/w-hc-em-thuy-3-1-959.jpg?width=260&s=1swCeytO1P0f8VLNufZObw\"></picture>

<figcaption>Nữ sinh Thanh Thuý mong có phép màu đến với ba.</figcaption>

</figure>

<p><em>“Hôm nào điện không đủ sáng, em bật đèn flash điện thoại. Em luôn nghĩ rằng, phải gom góp để chữa bệnh cho ba”</em>, Thanh Thuý tâm sự và cho biết thêm, em hiện đang nằm trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi môn Ngữ văn của trường.</p>

<p>Bà Nguyễn Thị Hoàng Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường An Thới cho hay, hoàn cảnh gia đình chị Nga nhiều năm nay thuộc diện khó khăn của địa phương.</p>

<p>“P<em>hường đã hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tặng nhu yếu phẩm hàng tháng cho gia đình chị. Nhưng nay biến cố bất ngờ ập đến, rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để họ vượt qua hoạn nạn</em>”, bà Dung kêu gọi.</p>

