{"article":{"id":"2220240","title":"Vợ chồng nghèo mong giành giật sự sống cho con bại não","description":"Phát hiện con bị bại não dẫn đến liệt tứ chi kèm theo nhiều chứng bệnh, vợ chồng chị Hương tất tả đi vay mượn khắp nơi, cầu mong sự sống cho con.","contentObject":"<p>Ngồi bên con gái đang khóc ngặt, chân tay quắp lại, vợ chồng anh Lê Bá Danh (SN 1988) và chị Bạch Thị Hương (SN 1995), cùng trú xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An nhìn nhau rơi nước mắt. Số phận nghiệt ngã khiến hạnh phúc nhỏ bé của gia đình quá đỗi ngắn ngủi, thay vào đó là nỗi đau đớn, lo sợ đến tận cùng. <picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/829e8d97-5f2f-43e6-a4e3-3c02f9bc245c-14.jpeg?width=768&s=J5rHaR4wSXkETADkh7LDKw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/829e8d97-5f2f-43e6-a4e3-3c02f9bc245c-14.jpeg?width=1024&s=W23Y-PQuQ5gmJKoD9ylAiw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/829e8d97-5f2f-43e6-a4e3-3c02f9bc245c-14.jpeg?width=0&s=KT_QpprzXAYKr7QywqPqTA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/829e8d97-5f2f-43e6-a4e3-3c02f9bc245c-14.jpeg?width=768&s=J5rHaR4wSXkETADkh7LDKw\" alt=\"829e8d97 5f2f 43e6 a4e3 3c02f9bc245c.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/829e8d97-5f2f-43e6-a4e3-3c02f9bc245c-14.jpeg?width=260&s=yp5Tw4-cvDVQmNxhq5UIoA\"></picture></p>

<p><em>“Tôi mới đưa cháu từ bệnh viện về hôm qua, 2 mẹ con lại đang ốm. Cháu khóc suốt từ sáng tới giờ, không chịu ăn uống gì cả”</em>, chị Hương vừa giải thích, vừa vỗ về đứa con đang nóng hầm hập. </p>

<p>Lê Khánh Linh (SN 2019) là con đầu lòng của hai vợ chồng. Sau khi sinh được ít ngày, chân tay con co quắp, liên tục quấy khóc. Nhận ra sự chẳng lành, anh chị đưa con đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận Linh bị chậm phát triển tâm thần vận động.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoancanh4-15.jpg?width=768&s=JP0WotqIgwVQaDnizuNrlw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoancanh4-15.jpg?width=1024&s=bg9MrBOhpKmb3mEg-NeI8g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoancanh4-15.jpg?width=0&s=pYbnJIj2Z7IWOgXPCDXFCw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoancanh4-15.jpg?width=768&s=JP0WotqIgwVQaDnizuNrlw\" alt=\"hoancanh4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoancanh4-15.jpg?width=260&s=jsmzTdDlEeLaSP5MOLo-Og\"></picture>

<figcaption>Gần 5 năm cô bé Khánh Linh chống chọi với bệnh tật.</figcaption>

</figure>

<p>Không tin nổi vào tai mình, hai vợ chồng tất tả vay mượn người thân ít tiền, tiếp tục đưa con ra Hà Nội. Kết quả cuối cùng cho thấy Khánh Linh bị bại não liệt cứng tứ chi, kèm theo bệnh động kinh, viêm phổi bẩm sinh.</p>

<p><em>“Gần 5 năm nay, chúng tôi đưa con đi chữa trị khắp nơi, bệnh viện lớn nào cũng tìm đến mà tình trạng của con không hề thuyên giảm, chân tay teo tóp. Con gái cứ gồng cứng cả ngày, khóc ngằn ngặt vì đau đớn. Hàng tháng, con cần dùng thuốc từ nước ngoài gửi về, tốn 15-20 triệu đồng\"</em>, chị Hương nức nở.</p>

<p>Trong ngôi nhà nhỏ còn chưa kịp sơn màu, trống trơ không có đồ đạc gì giá trị, không khí vô cùng ảm đạm. Tiền vay mượn để làm nhà còn chưa trả xong thì con mắc bệnh, anh chị tiếp tục nợ nần. Đến nay đã nợ hàng trăm triệu đồng, chưa biết xoay xở tiếp ra sao.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/74bc091e-ba5b-4f10-82f9-e8b8ff86c7c2-16.jpeg?width=768&s=YFwQQ6aiiEyHvzpHVY4v8w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/74bc091e-ba5b-4f10-82f9-e8b8ff86c7c2-16.jpeg?width=1024&s=jK4tCmXBYQFlLBeMyc7_eg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/74bc091e-ba5b-4f10-82f9-e8b8ff86c7c2-16.jpeg?width=0&s=S9bhYopDpMAygJcpp1YdQQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/74bc091e-ba5b-4f10-82f9-e8b8ff86c7c2-16.jpeg?width=768&s=YFwQQ6aiiEyHvzpHVY4v8w\" alt=\"74bc091e ba5b 4f10 82f9 e8b8ff86c7c2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/74bc091e-ba5b-4f10-82f9-e8b8ff86c7c2-16.jpeg?width=260&s=6LcCBb3UvOJkNBlJPvAaLg\"></picture>

<figcaption>Chị Hương thương con đến thắt lòng. </figcaption>

</figure>

<p>Ông Lê Văn Mão (ông nội của Linh) cho biết, vợ chồng ông có 7 người con. Anh Danh là con trai thứ 5, không có ruộng nên phải đi làm thuê, làm mướn. </p>

<p><em>“Đã gần 5 năm nay, vợ thì loanh quanh đưa cháu đi viện, rồi ở nhà chăm con không thể đi làm được. Danh lúc có việc, lúc lại thất nghiệp. Được đồng tiền nào đều lo cho cháu Linh đi bệnh viện nên gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ...”,</em> ông Mão nhìn đứa cháu xót xa nói.</p>

<p>Chủ tịch UBND xã Nghi Ân Chu Văn Mai thông tin, vợ chồng anh Danh, chị Hương là công dân địa phương. Con gái của anh chị mắc bệnh bại não, nằm liệt giường nhiều năm nay. Gia đình neo người, thu nhập kém, cuộc sống vô cùng khó khăn.</p>

<p><em>\"Địa phương rất mong có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ để gia đình có tiền đưa cháu bé đi bệnh viện”</em>, ông Mai bày tỏ.</p>

<p><strong>Việt Hoà</strong></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%; background-color: #c2e0f4;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.2834%;\">

<p><strong>Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: </strong></p>

<p><strong>1. Gửi trực tiếp: </strong>Chị Bạch Thị Hương, xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An.</p>

<p>SĐT: 0338.338.920</p>

<p><strong>2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet:</strong> Ghi rõ ủng hộ <strong>MS 2023.321 </strong>(Lê Khánh Linh)</p>

<p>Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET</p>

<p>Số tài khoản: <strong>0011002643148</strong>. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội</p>

<p>- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET</p>

<p>- The currency of bank account: 0011002643148</p>

<p>- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM</p>

<p>- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam</p>

<p>- SWIFT code: BFTVVNV X</p>

<p>- Qua TK ngân hàng Vietinbank:</p>

<p>Chuyển khoản: Báo VietNamNet</p>

<p>Số tài khoản: <strong>114000161718</strong></p>

<p>Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa</p>

<p>- Chuyển tiền từ nước ngoài:</p>

<p>Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch</p>

<p>- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội</p>

<p>- Swift code: ICBVVNVX126</p>

<p><strong>3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:</strong></p>

<p>- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.</p>

<p>- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

