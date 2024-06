Xem clip:

Khoảnh khắc va chạm khiến người xem nổi gai ốc, xảy ra lúc 12h29 phút ngày 8/6 trên QL46A, đoạn qua huyện Nam Đàn (Nghệ An) và vừa được người dân chia sẻ lại trên mạng xã hội.

Thời điểm này, một người phụ nữ lớn tuổi đang bắt đầu lò dò đi bộ băng sang đường. Cách bà vài mét, một chiếc xe tải nhỏ đang đậu bên phải đường. Chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đi ngược chiều, chạy sát vào xe tải và bắt đầu rẽ vòng sau đuôi xe để tấp vào vỉa hè.

Bất ngờ, chiếc xe 5 chỗ màu trắng Peugeot 2008 xuất hiện chạy tốc độ rất nhanh, sượt qua người phụ nữ đi bộ, lao thẳng vào chiếc xe máy đang rẽ trái đường và húc dính vào đuôi xe tải. Theo đoạn video do camera an ninh của nhà dân ghi lại, vụ va chạm xảy ra trong tích tắc 1 giây, người lái xe máy bị "bắn" ra ngoài và "biến mất" khỏi khung hình.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Peugeot 2008 bị hư hỏng nặng ở phần đầu, cản và mui xe bị vỡ toác. Chiếc xe máy bị kẹt vào cản xe ô tô.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô hư hỏng nặng với chiếc xe máy sau khi bị húc mắc kẹt vào cản xe. Ảnh: Diễn đàn OFFB

Cả 2 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng nề. Ảnh: diễn đàn OFFB

Hôm nay (12/6), Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác nhận vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến QL46A, thị trấn Nam Đàn (đối diện trụ sở Công an huyện Nam Đàn - PV). Công an cho biết, người điều khiển ô tô là chị N.T.H. (SN 1992), trú tại thị trấn Nam Đàn. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do nữ tài xế này đã không chú ý quan sát giao thông khi lái xe.

Người đàn ông đi xe máy là ông P.Đ.T. (SN 1962) bị thương nặng ở vùng chân.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, điều khiển ô tô vào buổi trưa, nhất là ngày hè cần lưu ý quan sát kỹ giao thông bởi rất dễ bị cảm giác buồn ngủ hoặc bị lóa mắt do ánh sáng mặt trời phản xạ với mặt đường. Vì vậy, tài xế cần tập trung lái xe, không sử dụng điện thoại để tránh những sự cố đáng tiếc.

