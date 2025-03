Liên quan đến vụ bà N.T.T.N. (41 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), lái Mercedes gây tai nạn tại khu vực ngã tư Thủ Đức (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) vào chiều 16/3, đến nay Công an TPHCM đã làm rõ các tình tiết.

Cơ quan chức năng xác định, bà N. có bằng lái B2 theo đúng quy định. Lúc 17h cùng ngày, bà N. điều khiển ô tô hiệu Mercedes lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Nữ tài xế N.T.T.N. sau khi gây tai nạn đã bật khóc nức nở và cơ quan chức năng ghi nhận, người phụ nữ có biểu hiện tiêu cực. Anh L.V

Tại khu vực ngã tư Thủ Đức, giao lộ đường Võ Nguyên Giáp – Lê Văn Việt, bà N. điều khiển xe chạy chậm lại nhưng đạp nhầm chân ga. Vì vậy ô tô lao lên phía trước, tông vào 10 xe máy đang chờ đèn đỏ.

Ô tô tiếp tục lao qua ngã tư, tông vào một xe máy đang lưu thông, cuốn xe máy vào gầm rồi kéo lê vài chục mét. Sau khi gây tai nạn, bà N. bước xuống và bật khóc.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa 5 người bị thương đi cấp cứu; trong đó nạn nhân H.T.T.T. (28 tuổi, quê Đồng Nai) bị thương nặng, bất tỉnh, đang nguy kịch.

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: Linh An

Cơ quan chức năng cũng phong toả, điều tra hiện trường và đưa bà N. về làm việc. Thông tin cho hay, bà N. sau khi gây tai nạn có biểu hiện không bình thường.

Cơ quan chức năng đã tìm thấy một lá thư do nữ tài xế viết sẵn có nội dung tiêu cực. Cán bộ công an khi làm việc với bà N. ghi nhận, bà gặp cú sốc về chuyện tình cảm, gia đình và đang có ý định tiêu cực.

Vụ TNGT khiến nhiều người bị thương, trong đó có một nữ sinh nguy kịch. Ảnh: Linh An

Cán bộ điều tra phải dành nhiều thời gian để trấn an tinh thần tài xế mới có thể lấy lời khai. Cơ quan công an kiểm tra nồng độ cồn qua thiết bị định lượng, kết quả hơn 0,4mg/lít khí thở. Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế theo quy định.