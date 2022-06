Nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách hát karaoke ở Bình Dương

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương sáng nay (27/6) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với một cơ sở kinh doanh karaoke có nữ tiếp viên khỏa thân phục vụ khách.

Các nữ tiếp viên phục vụ khách trong cơ sở karaoke - Ảnh: CACC

Trước đó, vào chiều tối ngày 26/6, Công an TP Thuận An kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Louis (thuộc phường An Thạnh, TP Thuận An) thì phát hiện tại một phòng hát có 3 nữ tiếp viên đang phục vụ khách.

Trong số này, có một nữ tiếp viên trong tình trạng khỏa thân đang nhảy múa với khách ngay tại phòng hát, cửa được che kín không cho người bên ngoài nhìn vào trong, bố trí nhân viên cảnh giới từ xa.

Cơ sở karaoke bị công an bắt quả tang để nhân viên khỏa thân phục vụ khách - Ảnh: CACC

Làm việc với công an, các nữ tiếp viên khai nhận là nhân viên làm việc tại quán karaoke nhưng không có tiền lương, chỉ sống bằng tiền “bo” của khách. Khi đến phục vụ cho khách sẽ được trả 1,5 triệu đồng/người.

Qua test nhanh, cả 3 nữ tiếp viên này đều dương tính với chất ma tuý.

Xuân An