Ảnh hưởng do bão số 3 (Yagi), những ngày qua Hà Nội có mưa lớn, ngày 9/9 xóm bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) lại chìm trong biển nước.

Xóm này vừa bị ngập vì mưa lớn nhiều ngày cách đây hơn một tháng. Chiều qua, nhiều nơi tại xã nước dâng cao tới 2m. Theo báo cáo, lúc 7h ngày 9/9, mực nước sông Tích tại huyện Quốc Oai là 8,06m, trên báo động ba 0,06m; mực nước sông Bùi tại huyện Chương Mỹ là 6,95m, dưới báo động ba 0,05m.

Trên tỉnh lộ 421B, nước ngập sâu 40-50cm, các phương tiện vẫn được lưu thông.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều xe đã bị chết máy khi cố vượt qua dòng nước.

Nhà Văn hóa thôn Cấn Hạ cách đây 40 ngày cũng bị ngập nhưng sâu hơn lần này. Thời điểm đó, thời tiết nóng hơn những ngày sau bão Yagi nên nhiều người dân còn mang phao ra đây bơi lội.

Các con ngõ nhỏ dẫn vào nhà trong xóm đều mênh mông nước. Người dân dò dẫm lội, cuộc sống sinh hoạt của họ bị đảo lộn. Hiện nước lũ dâng cao, cô lập xóm nên người dân nơi đây không thể dẫn nước sạch về để phục vụ sinh hoạt. Chị Lê Thanh cho biết, thực tế nước bắt đầu dâng cao từ ngày 7/9, thời điểm bão số 3 hoành hành nhiều tỉnh thành miền Bắc.

Sáng 9/9, học sinh đi học trở lại sau hai ngày nghỉ cuối tuần có bão. Dù có thể lội với mực nước thấp, đường làng vẫn có rất nhiều đoạn gập ghềnh, hố sâu tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Trẻ em đi học những ngày này phải có sự giám sát của người lớn. Ông Hạ (người dân xóm Bến Vôi) cho biết, nước quá lớn, cứ đến giờ con gái đi học hoặc về nhà, ông phải lội ra cõng cháu vì lo ngại nguy hiểm. Ảnh: HQ.

Dịch vụ chèo thuyền đưa người từ cổng xóm vào nhà lại hoạt động như nhiều đợt ngập trước đây.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ đêm 9/9 đến sáng 11/9, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Mực nước sông Bùi, sông Tích tiếp tục lên. Do đó, xóm Bến Vôi khả năng tiếp tục bị ngập sâu.