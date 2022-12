Ô tô chở 3 người rơi xuống khe suối 15 tiếng không ai biết

Cẩu xe ô tô lên khỏi hiện trường (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, vào khoảng 17h12 chiều 16/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khe suối gần ngã 3 đường phố Chiềng On - đường 30/4 ở thành phố Lào Cai.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng đã điều một xe cứu nạn cứu hộ cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; khẩn trương giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong xe.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 5 chỗ hiệu KIA, biển kiểm soát 24A.003xx bị rơi xuống suối sâu, móp méo.

Lực lượng giải cứu 3 người mắc kẹt trong xe (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sử dụng nhiều phương tiện cứu hộ cứu nạn như xe cẩu, máy cắt thủy lực, kìm..., lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng phá cửa xe, đưa 3 nạn nhân trong xe ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên nạn nhân Trần Thái D., 23 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến 20h cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Lào Cai đã cẩu kéo chiếc xe ô tô lên mặt đường.

Được biết, khi gặp nạn trên xe có 3 người. Sau khi tai nạn xảy ra, cả 3 cùng bất tỉnh, nhiều tiếng sau đó một trong 3 người đã tỉnh lại, hô hoán kêu cứu.

Qua kiểm tra hình ảnh từ camera giao thông, chiếc xe bị rơi xuống khe suối vào lúc 2h45 ngày 16/12. Thời điểm đó xe đang di chuyển với tốc độ khoảng 45 - 50 km/h trên phố 30/4. Do suối sâu, nằm khuất nên vụ việc không được phát hiện sớm, cho đến khi một nạn nhân tỉnh lại hô hoán.

Công an thành phố đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.