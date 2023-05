Tối 21/5, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) Nguyễn Văn Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô, rất may 5 người trong xe may mắn thoát nạn.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xe xảy ra vào đầu giờ chiều 21/5 trên tỉnh lộ 538, đoạn qua dốc Truông Tràng, địa phận giáp ranh xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) và xã Tân Thành (huyện Yên Thành).

Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã bị cháy trơ khung. (Ảnh. I.T)

Vào thời điểm nêu trên, ô tô chở 5 người (chưa rõ danh tính, quê huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang chạy trên đường bỗng dưng khói từ dưới gầm xe bốc lên, sau đó cháy dữ dội. Năm người trong xe vội tìm cách thoát ra ngoài an toàn.

Lúc này, thời tiết nắng nóng khoảng 38 - 40 độ C, cùng với thiếu nước, đoạn đường vắng, mặc dù chủ xe cùng người dân nỗ lực dập lửa, nhưng chỉ trong chốc lát, xe đã cháy trơ khung.

Việt Hòa