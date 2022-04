Ô tô đối đầu, chồng tử vong, 3 mẹ con bị mắc kẹt trong xe

Trưa 28/4, xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe con trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Theo đó, vào giờ trên, xe tải mang BKS 37H do tài xế L.A.L. (SN 1987) trú TP Vinh điều khiển lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến địa điểm nêu trên thì va chạm với ô tô con mang BKS 30H-5981 chạy hướng ngược lại.



Sau va chạm, xe ô tô con bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung khắp nơi trên đường mòn. Xe tải bị hư hỏng phần đầu.

Hiện trường vụ TNGT...

Riêng người đàn ông điều khiển ô tô con tử vong tại chỗ (chữa rõ danh tính), một người phụ nữ bị mắc kẹt trong xe trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, trong xe con còn có 2 em nhỏ bị mắc kẹt được người dân cạy cửa đưa đến bệnh viện.

Thông tin ban đầu, 4 người gặp nạn trên chiếc xe con đều là thành viên trong một gia đình đang đi du lịch. Quá trình di chuyển từ phía Bắc vào đến Nghệ An thì xe nổ lốp.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an Nghệ An và Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng có mặt hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ vụ việc.



Bảo An