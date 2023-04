Chiều 3/4, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã thông tin bước đầu liên quan xe tải bị lật vào vách núi trên đường ĐT 643 qua xã An Mỹ và cung cấp danh tính các nạn nhân.

Khoảng 9h cùng ngày, tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, quê huyện Bố Trạch, Quảng Bình) lái xe tải chở dưa, trên cabin còn có 9 người. Xe đi trên đường ĐT 643 hướng huyện Tuy An về huyện Sơn Hòa, khi đang đổ dốc đoạn qua xã An Mỹ thì lật vào vách núi.

Hiện trường xe tải gặp tai nạn, khiến 4 người chết ở Phú Yên. Ảnh: Trung Dân.

Tai nạn khiến tài xế và 3 người đàn ông khác đều quê Bình Định tử vong. 5 người kẹt trong xe tải gặp nạn được giải cứu, đưa ra ngoài chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Các nạn nhân gồm, ông Phan Văn Dũng, Hoàng Công Dương, Nguyễn Văn Bảy (đều quê Bình Định), Nguyễn Long Giang (quê Quảng Bình) và bà Bùi Thị Hoa (quê Quảng Ngãi). Hiện, hai người bị thương nặng, 3 nạn nhân khác đã qua cơn nguy kịch. Tất cả đang được điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng tới hiện trường giải cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Cao Minh.

Liên quan tai nạn trên, theo Sở Giao thông và Vận tải Phú Yên, trừ những người là nhà xe quê ở Quảng Bình, số còn lại chủ yếu là người dân lao động, trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa. Họ theo xe tải để về quê, nhưng không may gặp sự cố.

Sau tai nạn, Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình nạn nhân.