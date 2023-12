{"article":{"id":"2225297","title":"Ô tô tông 2 xe máy giữa ngã tư, nhiều người bay lên không trung","description":"Ô tô đi qua ngã tư ở thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã tông vào 2 xe máy khiến nhiều người bay lên không trung. Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người bị thương, trong đó có trẻ nhỏ.","contentObject":"<p>Đến 12h ngày 10/12, CSGT thị xã Bến Cát (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ô tô tông 2 xe máy giữa ngã tư khiến ít nhất 3 người bị thương.</p>

<p>Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa cùng ngày tại ngã tư đường D6 giao với đường N13, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương).</p>

<figure class=\"image align-center\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-578.jpeg?width=768&s=aTNnRz7MvPlYBDFdPKQH0A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-578.jpeg?width=1024&s=MnvUbBKc5qyJ76zn8IugEQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-578.jpeg?width=0&s=O-VBJcHVCVnCDvLT_4IjdA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-578.jpeg?width=768&s=aTNnRz7MvPlYBDFdPKQH0A\" alt=\"Ô tô tông 2 xe máy giữa ngã tư, nhiều người bay lên không trung - 1\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-578.jpeg?width=260&s=uI67yrlWinxpj0Q7WODnXw\"></picture>

<figcaption>

<p>Xe máy bị hất văng lên lề đường (Ảnh: Người dân cung cấp).</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Thời điểm trên, ô tô 5 chỗ mang biển số Bình Dương, lưu thông trên đường trong khu dân cư, gần khu công nghiệp Mỹ Phước 4. Khi đến ngã tư, bất ngờ tông vào 2 xe máy cũng đang băng qua.</p>

<figure class=\"image align-center\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-579.gif?width=768&s=AuSCyQAzVV9GVRHtCCW_5g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-579.gif?width=1024&s=ayAvJYoiYdCpHq5bDzF5BQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-579.gif?width=0&s=IennjHvc_a8qb9nFs5Za0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-579.gif?width=768&s=AuSCyQAzVV9GVRHtCCW_5g\" alt=\"Ô tô tông 2 xe máy giữa ngã tư, nhiều người bay lên không trung - 2\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-579.gif?width=260&s=6KsOyXr2fRVwF318RxINFg\"></picture>

<figcaption>

<p>Khoảnh khắc camera an ninh ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Cú tông mạnh khiến nhiều người bay lên không trung, 2 xe máy văng lên lề đường. Ô tô chỉ dừng lại khi lao vào bãi đất trống.</p>

<p>Phát hiện tai nạn, nhiều người dân đã nhanh chóng chạy lại, hỗ trợ các nạn nhân.</p>

<p>Tai nạn khiến ít nhất 3 người bị thương trong đó có một trẻ nhỏ. Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô băng qua ngã tư nhưng không giảm tốc độ, tông trực diện vào 2 xe máy.</p>

<p><em>Theo Dân trí</em></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-2225297.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/o-to-tong-2-xe-may-giua-nga-tu-nhieu-nguoi-bay-len-khong-trung-577.jpeg","fullAvatarFbUrl":"","updatedDate":"2023-12-10T17:30:03","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"10/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225301","title":"CSGT xác minh để xử lý dàn mô tô Harley đi vào làn ô tô trên cầu ở TP.HCM","description":"Dàn xe mô tô hiệu Harley lưu thông vào làn ô tô ở đường Phạm Văn Đồng và CSGT TP.HCM đang xác minh để xử lý.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/csgt-xac-minh-de-xu-ly-dan-mo-to-harley-di-vao-lan-o-to-tren-cau-o-tp-hcm-2225301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/csgt-xac-minh-de-xu-ly-dan-mo-to-harley-di-vao-lan-o-to-tren-cau-o-tphcm-626.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225255","title":"Cửa ngõ TP.HCM kẹt không lối thoát vào giữa trưa","description":"Đường cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, nối quận 12 với quận Gò Vấp xảy ra ùn tắc nghiêm trọng khiến hàng nghìn người chôn chân, phải nhích từng mét giữa trưa nắng ngày chủ nhật.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cua-ngo-tp-hcm-ket-khong-loi-thoat-vao-giua-trua-2225255.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cua-ngo-tphcm-ket-khong-loi-thoat-vao-giua-trua-405.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:20:21","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225247","title":"Xe máy tông trực diện vào xe buýt, 2 bố con tử vong","description":"Cú tông trực diện giữa xe máy và xe buýt khiến người cha và con gái 17 tuổi tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-truc-dien-vao-xe-buyt-2-bo-con-tu-vong-2225247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/xe-may-tong-truc-dien-vao-xe-buyt-2-bo-con-tu-vong-402.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T13:09:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225181","title":"Cầu gần 400 tỷ không có đường kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây","description":"Dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt (TP Biên Hòa, Đồng Nai) với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng sau 3 năm khởi công vẫn không thể kết nối với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-gan-400-ty-khong-co-duong-ket-noi-voi-cao-toc-tp-hcm-long-thanh-dau-giay-2225181.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cau-gan-400-ty-khong-co-duong-ket-noi-voi-cao-toc-tp-hcm-long-thanh-dau-giay-213.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:33:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225044","title":"Công an Hà Nội diễn tập phương án đón, dẫn đoàn khách quốc tế","description":"Công an TP Hà Nội vừa triển khai diễn tập đón, dẫn đoàn theo phương án nhằm đảm bảo an ninh, an toàn sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ đón đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-dien-tap-phuong-an-don-dan-doan-khach-quoc-te-2225044.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cong-an-ha-noi-dien-tap-phuong-an-don-dan-doan-khach-quoc-te-816.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T18:09:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2224903","title":"Bộ GTVT đề xuất giáo viên dạy lái ô tô trở lại 'chuẩn' phải có bằng trung cấp","description":"Thay vì giữ nguyên đề xuất giáo viên dạy lái ô tô chỉ cần tốt nghiệp cấp ba, Bộ GTVT mới đây đã rút đề xuất này quay lại quy định hiện hành.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giao-vien-day-lai-o-to-tro-lai-chuan-phai-co-bang-trung-cap-2224903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/giao-vien-day-lai-o-to-tro-lai-chuan-phai-co-bang-trung-cap-192.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T10:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223247","title":"Nguyên nhân đường trăm tỷ dẫn vào di tích Sở Chỉ huy Điện Biên Phủ xuống cấp","description":"Đại diện chủ đầu tư dự án đường Tà Lèng đi Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho rằng, nguyên nhân đường xuống cấp là do thiên tai và các yếu tố khách quan.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguyen-nhan-duong-tram-ty-dan-vao-di-tich-so-chi-huy-dien-bien-phu-xuong-cap-2223247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nguyen-nhan-duong-tram-ty-dan-vao-di-tich-so-chi-huy-dien-bien-phu-xuong-cap-86.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T07:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224779","title":"Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt xe nghiêm trọng suốt 4 giờ","description":"Khắp cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng suốt 4 giờ đồng hồ, từ chiều đến tối hàng nghìn phương tiện chôn chân trên đường về nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cua-ngo-san-bay-tan-son-nhat-ket-xe-nghiem-trong-suot-4-gio-2224779.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cua-ngo-san-bay-tan-son-nhat-ket-xe-nghiem-trong-suot-4-gio-1309.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T22:32:53","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2224732","title":"Công an Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ đón đoàn khách quốc tế","description":"Ngày 12- 13/12, trên địa bàn thành phố diễn ra các hoạt động đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam. Công an Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông để phục vụ sự kiện này.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-don-doan-khach-quoc-te-2224732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cong-an-ha-noi-phan-luong-giao-thong-phuc-vu-don-doan-khach-quoc-te-1008.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:34:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224493","title":"Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng chống ùn tắc dịp cuối năm","description":"Với quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân lưu thông an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-huy-dong-toi-da-luc-luong-chong-un-tac-dip-cuoi-nam-2224493.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cong-an-ha-noi-huy-dong-toi-da-luc-luong-chong-un-tac-dip-cuoi-nam-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:10:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223119","title":"Hiện trạng bất ngờ ở đường trăm tỷ dẫn vào di tích Sở Chỉ huy Điện Biên Phủ","description":"Tuyến đường Tà Lèng - Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) được đầu tư gần 170 tỷ đồng, mới được đưa vào sử dụng nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.","displayType":19,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-trang-bat-ngo-o-duong-tram-ty-dan-vao-di-tich-so-chi-huy-dien-bien-phu-2223119.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hien-trang-bat-ngo-o-duong-tram-ty-dan-vao-di-tich-so-chi-huy-dien-bien-phu-1425.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224254","title":"Liên ngành ở Vĩnh Phúc lập chốt kiểm tra loạt xe tải trọng lớn","description":"Các lực lượng gồm CSGT, Thanh tra giao thông lập chốt kiểm tra các xe tải trọng lớn đi qua địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-nganh-o-vinh-phuc-lap-chot-kiem-tra-loat-xe-tai-trong-lon-2224254.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lien-nganh-o-vinh-phuc-lap-chot-kiem-tra-loat-xe-tai-trong-lon-1137.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:14:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224109","title":"Cần Thơ nói về hơn 7.200 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 7km Quốc lộ 91","description":"Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7) qua địa bàn TP Cần Thơ dài hơn 7km (bao gồm cầu Bình Thủy), với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-tho-noi-ve-hon-7-200-ty-dong-de-nang-cap-mo-rong-7km-quoc-lo-91-2224109.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/can-tho-noi-ve-hon-7200-ty-dong-de-nang-cap-mo-rong-7km-quoc-lo-91-635.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:37:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224055","title":"Sương mù tại Hà Nội, nhiều chuyến bay đến Nội Bài phải chuyển hướng","description":"Do điều kiện thời tiết xấu, có 10 chuyến bay đến sân bay Nội Bài, Hà Nội buộc phải chuyển hướng hạ cánh đến các sân bay lân cận.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-tiet-xau-nhieu-chuyen-bay-den-noi-bai-phai-chuyen-huong-2224055.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/suong-mu-tai-ha-noi-nhieu-chuyen-bay-den-noi-bai-phai-chuyen-huong-503.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:42:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223722","title":"Chủ tịch Vĩnh Phúc yêu cầu họp khẩn sau phản ánh xe 'hung thần' qua khu dân cư","description":"Ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông sau phản ánh xe \"hung thần\" đi xuyên khu dân cư.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-vinh-phuc-chi-dao-nong-lien-quan-xe-hung-than-xuyen-khu-dan-cu-2223722.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chu-tich-vinh-phuc-yeu-cau-hop-khan-sau-phan-anh-xe-hung-than-qua-khu-dan-cu-217.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223553","title":"Kênh nội đô đẹp nhất TP.HCM có cầu đi bộ nối hai quận trung tâm","description":"Cầu đi bộ đầu tiên bắc qua kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nối 2 quận trung tâm TP.HCM đang được gấp rút thi công hoàn thành trước Tết dương lịch 2024 giúp người dân đi lại thuận tiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-di-bo-10-ty-vuot-kenh-nhieu-loc-thi-nghe-ket-noi-hai-quan-trung-tam-tp-hcm-2223553.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/kenh-noi-do-dep-nhat-tphcm-co-cau-di-bo-noi-hai-quan-trung-tam-131.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219874","title":"Cầu 10 tấn \"cõng\" xe hung thần 40-50 tấn ở Vĩnh Phúc","description":"Những xe tải trọng lớn chở đất nườm nượp chạy dọc ngang trên các tuyến đường ở Vĩnh Phúc, \"gieo\" sợ hãi, ám ảnh, lo sợ xảy ra tai nạn giao thông cho người dân.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-xe-tai-cho-dat-bang-qua-duong-cam-gieo-so-hai-o-vinh-phuc-2219874.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doan-xe-tai-cho-dat-bang-qua-cau-cam-gieo-so-hai-o-vinh-phuc-758.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223516","title":"Cầu Mỹ Thuận 2 hơn 5.000 tỷ đồng trước dịp khánh thành","description":"Công trình cầu Mỹ Thuận 2 nối Tiền Giang với Vĩnh Long dự kiến sẽ khánh thành ngày 31/12. Các công đoạn cuối cùng của dự án đang được thực hiện, đảm bảo tiến độ về đích theo kế hoạch.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-my-thuan-2-hon-5-000-ty-dong-truoc-dip-khanh-thanh-2223516.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cau-my-thuan-2-hon-5000-ty-dong-truoc-dip-khanh-thanh-1657.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:20:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2218819","title":"Hãi hùng xe 'hung thần' xuyên qua khu dân cư ở Vĩnh Phúc","description":"Hàng loạt xe tải trọng lớn chở vật liệu chạy ầm ầm qua khu dân cư khiến nhiều người dân ở Vĩnh Phúc hoang mang, thấp thỏm.","displayType":1,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-hung-xe-hung-than-xuyen-qua-khu-dan-cu-o-vinh-phuc-2218819.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/hai-hung-xe-hung-than-xuyen-qua-khu-dan-cu-o-vinh-phuc-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:35:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223429","title":"Đường dành riêng cho xe đạp có làm thay đổi thói quen di chuyển của người dân?","description":"Từ đề xuất triển khai 2 tuyến đường dành riêng cho xe đạp, nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ dần thay đổi thói quen sử dụng xe máy, ô tô cá nhân của người dân Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duong-danh-rieng-cho-xe-dap-co-lam-thay-doi-thoi-quen-di-chuyen-cua-nguoi-dan-2223429.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/duong-danh-rieng-cho-xe-dap-co-lam-thay-doi-thoi-quen-di-chuyen-cua-nguoi-dan-15.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223175","title":"Cầu Thủ Thiêm 4 nâng tĩnh không lên 45m sẽ gây ùn tắc đường bộ?","description":"Cầu Thủ Thiêm 4 với thiết kế nhịp chính có thể nâng hạ tĩnh không từ 15 lên 45m khi có tàu lớn đi qua. Theo đại diện Sở GTVT TP.HCM, công nghệ nâng hạ là tự động, nhanh, thuận lợi nên tác động đến giao thông bộ qua cầu không đáng kể.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-thu-thiem-4-nang-tinh-khong-len-45m-se-gay-un-tac-duong-bo-2223175.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cau-thu-thiem-4-nang-tinh-khong-len-45m-se-gay-un-tac-duong-bo-671.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T12:59:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222947","title":"Sự hối lỗi sau song sắt của tài xế sử dụng ma túy, gây tai nạn chết người","description":"Tài xế Đ.Đ.Q. (quê ở Thái Nguyên) thừa nhận, vụ tai nạn và án phạt tù là cái giá bản thân phải trả khi không thể từ bỏ ma túy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-hoi-loi-sau-song-sat-cua-tai-xe-su-dung-ma-tuy-gay-tai-nan-chet-nguoi-2222947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/su-hoi-loi-sau-song-sat-cua-tai-xe-su-dung-ma-tuy-gay-tai-nan-chet-nguoi-1833.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223007","title":"Cần hơn 86.000 tỷ đồng kéo dài Metro số 1 đến Bình Dương, Đồng Nai","description":"Phương án kéo dài tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến Bình Dương, Đồng Nai chia làm ba đoạn với tổng mức đầu tư hơn 3,6 tỷ USD, tương đương hơn 86.000 tỷ đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-hon-86-000-ty-dong-keo-dai-metro-so-1-den-binh-duong-dong-nai-2223007.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/can-hon-86000-ty-dong-keo-dai-metro-so-1-den-binh-duong-dong-nai-124.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222432","title":"Hiện trạng 2 tuyến đường thí điểm cho xe đạp ở Hà Nội","description":"Hai cung đường được đề xuất cải tạo để dành cho xe đạp là tuyến dọc sông Tô Lịch và vỉa hè quanh công viên Hòa Bình (Hà Nội). Thực tế, đây là những tuyến đường hằng ngày vắng người qua lại.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-trang-2-tuyen-duong-thi-diem-cho-xe-dap-o-ha-noi-2222432.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-trang-2-tuyen-duong-thi-diem-cho-xe-dap-o-ha-noi-1343.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:30:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222942","title":"Kế hoạch chi tiết xây cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỷ đồng bắc qua sông Sài Gòn","description":"Cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn có mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, được đề xuất khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2028 theo hình thức PPP, hợp đồng BOT thu phí 18 năm 8 tháng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ke-hoach-chi-tiet-xay-cau-thu-thiem-4-hon-6-000-ty-dong-bac-qua-song-sai-gon-2222942.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ke-hoach-chi-tiet-xay-cau-thu-thiem-4-hon-6000-ty-dong-bac-qua-song-sai-gon-1710.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T21:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa