6 lần rao bán

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) mới đây thông báo bán đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Đại Dương và CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng VNT (nhóm Đại Dương) phát sinh theo các hợp đồng tín dụng khoảng hơn 10 năm trước. Đây là hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) do ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank và Ocean Group, thành lập.

Cụ thể, khoản nợ của nhóm Đại Dương được hình thành từ 3 hợp đồng tín dụng trong giai đoạn từ tháng 6/2009-5/2014. Tổng giá trị các khoản nợ tính đến 28/8/2023 là 1.488 tỷ đồng, trong đó nợ lãi 1.112 tỷ đồng.

Sau 5 lần rao bán bất thành, đây là lần thứ 6 OceanBank rao bán các khoản nợ xấu trên. Giá khởi điểm của khoản nợ là 565 tỷ đồng. OceanBank cho biết, không bán lẻ từng khoản nợ.

So với lần rao bán đầu tiên diễn ra hồi cuối tháng 12/2023, chỉ sau hơn 2 tháng nhưng mức giá khởi điểm đã giảm sốc 637 tỷ đồng (53%). Trước đó, OceanBank rao bán khoản nợ này với giá khởi điểm 1.202 tỷ đồng.

Nguồn thu từ việc xử lý tài sản đảm bảo này sẽ ưu tiên trả trước cho toàn bộ dư nợ gốc khoản vay của CTCP Đại An tại OceanBank. Đại An cũng là một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Ocean Group và là chủ đầu tư KCN Lai Cách (Hải Dương).

KCN Lai Cách (Hải Dương) do Công ty Đại An làm chủ đầu tư. Ảnh: Đại An

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ trên gồm tất cả tài sản hình thành trong tương lai gắn liền với lô đất thuê trả tiền hàng năm tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Các tài sản hiện tại, tương lai thuộc sở hữu, quản lý của Công ty VNT gồm toàn bộ tài sản hình thành trên đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Đức và các bất động sản đã, đang được hình thành, sẽ hình thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Đức hoặc bất kỳ bất động sản, động sản nào khác nằm trên lô đất 198ha tại Khu công nghiệp Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, do VNT làm chủ đầu tư.

Tài sản đảm bảo còn bao gồm toàn bộ cổ phần Công ty VNT thuộc sở hữu của Công ty Đại An, bà Trương Tú Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Đại An) và bà Tưởng Quỳnh Hương; lợi tức, cổ tức, các quyền tài sản khác, các quyền, quyền lợi, lợi ích và các khoản đền bù, bồi thường, các khoản hoàn trả, thanh toán khác mà Công ty Đại An, bà Trương Tú Phương và bà Tưởng Quỳnh Hương được nhận phát sinh từ và/hoặc liên quan đến số cổ phần nêu trên.

Được biết, ngày 3/3/2023, OceanBank đã nộp đơn khởi kiện Công ty VNT đến TAND thị xã Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đến nay, TAND thị xã Mỹ Hào chưa thụ lý đơn khởi kiện của OceanBank.

11 lần rao bán khoản nợ nghìn tỷ của đại gia chứng khoán một thời

OceanBank cũng đang rao bán lần thứ 11 đối với những khoản nợ xấu nghìn tỷ của CTCP Tài chính và Đầu tư Gia Phát (Công ty Gia Phát) và CTCP Đầu tư Thành An (Công ty Thành An).

Khoản nợ của Gia Phát và Thành An phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký kết vào tháng 2/2014. Tổng dư nợ của Công ty Gia Phát tính đến 1/1/2024 là 1.641 tỷ đồng (nợ gốc hơn 579 tỷ đồng) và nợ của Công ty Thành An là 1.451 tỷ đồng (nợ gốc hơn 419 tỷ đồng).

OceanBank lưu ý, người tham gia đấu giá buộc phải mua cả hai khoản nợ xấu trên, giá khởi điểm là 999 tỷ đồng.

Mức giá này đã giảm mạnh hơn 1.900 tỷ đồng (66%) so với mức giá khởi điểm trên 2.900 tỷ đồng được OceanBank rao bán lần đầu tiên vào tháng 3/2023.

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ trên gồm toàn bộ các quyền, quyền lợi, lợi ích của Công ty Gia Phát phát sinh từ hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư và triển khai dự án Trụ sở, văn phòng, nhà ở và nhà trẻ, trường học (tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giữa Công ty Gia Phát và CTCP đầu tư và xây dựng Sông Đà. Hiện dự án vẫn là khu đất trống.

Hợp đồng cầm cố cổ phiếu giữa OceanBank và CTCP đầu tư và xây dựng Sông Đà, tài sản thế chấp là 1 triệu cổ phiếu CTCP tập đoàn Đại Dương (mã OGC) thuộc sở hữu của CTCP đầu tư và xây dựng Sông Đà.

Được biết, Công ty Gia Phát được thành lập năm 2008, hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, công nghiệp và bất động sản, do ông Trần Đình Lâm làm Chủ tịch HĐQT.

Gia Phát từng ký thoả thuận hợp tác với Coteccons và CTCP Quảng Trọng triển khai đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn, biệt nhà vườn ven biển, resort cao cấp tại khu vực Hồ Tràm (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với quy mô vốn khoảng 1.000 tỷ đồng.