Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đã ban hành quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng nhằm kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng Sacombank về dấu hiệu tội phạm do “Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bước đầu, Cơ quan ANĐT xác định, ông Đặng Tất Thắng, sinh ngày 29/10/1981; quê quán xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; thường trú tại Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; chỗ ở chung cư FLC, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện ông Đặng Tất Thắng không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, tại quyết định truy tìm này, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định ông Đặng Tất Thắng là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm.

Ông Đặng Tất Thắng. Ảnh: FLC.

Ông Đặng Tất Thắng nguyên là Tổng Giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC và Bamboo Airways) bị khởi tố và tạm giam vào năm 2022, Sacombank do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch HĐQT đã tham gia vào quá trình tái cơ cấu hãng hàng không này với tư cách là chủ nợ lớn nhất.

Cũng từ đây, những mâu thuẫn cá nhân giữa ông Đặng Tất Thắng và ông Dương Công Minh bắt đầu phát sinh. Sau khi ông Thắng rời khỏi hãng hàng không này, ông Thắng đã có những phát ngôn lệch chuẩn trên tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Thang Dang”.

Cụ thể, tháng 4/2023, mạng xã hội lan truyền clip cổ đông Sacombank chất vấn HĐQT về việc ngân hàng không chia cổ tức. Lợi dụng sự việc này, ông Đặng Tất Thắng đã viết trên trang cá nhân: "Làm ngân hàng dù ở bất cứ đâu trên thế giới này là lãi nhất rồi mà cổ đông không được chia cổ tức trong 7 năm thì đúng Chủ tịch Sacombank là người bất tài. Anh này với mình còn là người không có đức,…”

Mặc dù ông Thắng đã xoá post này nhưng phía Sacombank cho rằng những lời lẽ trên là hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, hình ảnh của lãnh đạo Sacombank, làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của ngân hàng. Do đó, Sacombank kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi Sacombank phát đi thông điệp cứng rắn, tối 10/5/2023, ông Đặng Tất Thắng (Facebooker Thang Dang), chính thức lên tiếng xin lỗi vì đã xúc phạm ông Dương Công Minh và HĐQT ngân hàng này.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Đặng Tất Thắng viết lời xin lỗi công khai và khẳng định: Trong kinh doanh, việc xảy ra những mâu thuẫn phát sinh do xung đột lợi ích và quyền lợi của các bên liên quan là khó tránh khỏi.

Sau sự việc trên, Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đặng Tất Thắng do đã có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank.

Hành vi của ông Thắng bị xử phạt do vi phạm quy định Nghị định số 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 15 năm 2020 và sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14 năm 2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử).

Ông Thắng xin lỗi công khai ông Dương Công Minh và Sacombank, nhưng sau đó ông đã ẩn bài đăng này. Ảnh chụp màn hình.

Trong lời xin lỗi, ông Thắng cho rằng, đây là vấn đề cá nhân, tuy nhiên vì quá “cảm xúc” nên đã công khai thông tin qua trang cá nhân Facebook và những nhận định này có thể làm ảnh hưởng tới Sacombank và tâm lý các lãnh đạo, cổ đông, khách hàng của ngân hàng này. Cựu CEO Bamboo Airways cũng bày tỏ mong muốn qua lời xin lỗi này sẽ kết thúc những tranh luận “không đáng có và thiếu căn cứ” trên mạng xã hội.

Những tưởng sự việc sẽ kết thúc từ đây, nhưng trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Sacombank, ông Thắng lại làm dậy sóng dư luận khi tung tin Bộ Công an ra lệnh “cấm xuất cảnh đối với ông Dương Công Minh”.

Cụ thể, ngày 1/4/2024, tài khoản Facebook “Thang Dang” đăng tải thông tin về việc ông Dương Công Minh có liên quan đến hành vi “giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền và đã bị Bộ Công an cấm xuất cảnh.”

Tin đồn này nhanh chóng khiến cho thị trường chứng khoản trải qua một cơn sóng gió, giá cổ phiếu STB của Sacombank giảm sàn.

Phía Sacombank, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng Giám đốc ngân hàng - trong công văn phát đi ngay sau đó khẳng định, thông tin này là hoàn toàn bịa đặt và vu khống để bôi xấu lãnh đạo Sacombank.

“Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank hoàn toàn không liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin Facebook mang tên “Thang Dang” đã lan truyền”.

Công văn của Sacombank cũng cho biết thêm, facebook Thang Dang đã nhiều lần đăng tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.

Ngày 2/4/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho VietNamNet biết, cho đến thời điểm đó, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh.

Về phía ông Đặng Tất Thắng, trên trang Facebook cá nhân, thời gian gần đây, người này thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hiện nay tại đất nước Australia.

Tuy nhiên, hiện tại, trang Facebook Dang Thang đã bị khoá.

Tại ĐHĐCĐ Ngân hàng Sacombank diễn ra ngày 26/4, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank - đã chia sẻ khi được cổ đông hỏi về mối quan hệ với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. “Tôi không liên quan gì đến bà Trương Mỹ Lan và các vụ việc của bà Trương Mỹ Lan. Vụ việc của bà Lan đã có cáo trạng truy tố. Đây là tin đồn ông Thắng Đặng viết trên facebook”, ông Dương Công Minh nói. Chủ tịch Sacombank cũng cho rằng, bản thân ông là cổ đông lớn nhất tại Sacombank. Những tin đồn ảnh hưởng đến cá nhân ông cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của Sacombank và cổ đông. “Lý do là khi Sacombank cho Bamboo Airways vay tiền, tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của Bamboo Airways không mất vốn. Khi đó, ông Thắng có đòi 200 tỷ đồng cho cá nhân, nhưng sau đó gia đình ông Quyết (Trịnh Văn Quyết) đã cho ông Thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào. Tôi có đề nghị ông Thắng làm việc với đối tác mới”, ông Dương Công Minh chia sẻ tại đại hội.

