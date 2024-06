Ngày 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường có buổi làm việc với Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã báo cáo về tình hình, kết quả công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh từ đầu năm đến nay.

Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển KT-XH, đạt kết quả tích cực trên tất cả các mặt. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 14,14%, đứng đầu cả nước.

Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trên địa bàn không phát sinh các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Tuy nhiên, kết quả công tác giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gặp khó khăn, chưa bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Một số dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở xã hội chậm tiến độ. Chất lượng thu hút đầu tư FDI còn có mặt hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn của các tập đoàn đa ngành, đa quốc gia.

An ninh, trật tự trên một số mặt còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại các địa bàn phát triển công nghiệp, khu vực đông công nhân sinh sống. Tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến tinh vi, phức tạp.

Ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, những năm gần đây, tỉnh rất quan tâm đến đầu tư phát triển mạng lưới giao thông, tạo sự gắn kết giữa các vùng trong tỉnh và giữa tỉnh Bắc Giang với các địa phương lân cận.

Bên cạnh đó, Bắc Giang cũng đặc biệt quan tâm công tác giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, tăng số lượng trường đạt chuẩn quốc gia. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ trẻ…

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh: Đây là thời điểm Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đang gặp khó khăn, song cũng là lúc cho thấy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức. Điều này được phản ánh rõ nét thông qua nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để đưa Bắc Giang vào thời kỳ mới.

Trước hết, tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu phải là trung tâm đoàn kết và duy trì, phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của tập thể, giúp Bắc Giang vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì đà tăng trưởng và phát triển, hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tỉnh ủy Bắc Giang cần tiếp tục lãnh đạo, nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu KT-XH đã đạt và vượt; xác định rõ nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, dự báo khó đạt để có các giải pháp căn cơ, đột phá và tập trung nguồn lực, biện pháp để kịp thời tháo gỡ. Phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra ngay trong năm 2024.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Ông Lương Cường nhấn mạnh, Bắc Giang có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô. Do đó, tỉnh cần chú ý kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác huy động lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nắm chắc tình hình địa bàn nông thôn, khu vực phát triển công nghiệp có đông công nhân sinh sống. Không để bị động bất ngờ; chủ động ngăn ngừa các nguy cơ bất ổn.

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bắc Giang, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp đầy đủ, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng của Trung ương xem xét, giải quyết.