Theo thông tin công bố, ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã APH) đăng ký bán hết 11,8 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Từ ngày 6-24/9, ông Dương chỉ bán được 6,6 triệu cổ phiếu, theo hình thức khớp lệnh trên sàn. Giao dịch không hoàn tất do thị trường không thuận lợi. Số lượng cổ phiếu còn lại là 5,2 triệu đơn vị.

Sau đó, ông Dương tiếp tục đăng ký bán nốt số cổ phiếu còn lại trong thời gian từ ngày 1-30/10, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch này thành công, ông Dương không còn nắm giữ cổ phiếu APH nào.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu APH giao dịch ở mức 6.440 đồng/cp. Tính theo mệnh giá này, với số cổ phiếu đang nắm giữ, ông Dương có tài sản trên 75 tỷ đồng.

Ông Phạm Ánh Dương. Ảnh: APH

Ngày 6/9, ông Dương đã có đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT đồng thời xin rút khỏi HĐQT vì lý do cá nhân. Ông Dương vẫn giữ chức chủ tịch HĐQT và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT và bầu bổ sung người thay thế.

Ông Dương bắt đầu làm việc tại An Phát Holdings từ năm 2002. Ông được bầu vào vị trí chủ tịch An Phát Holdings từ tháng 3/2017 và tiếp tục đảm nhiệm vị trí này nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ tịch Phạm Ánh Dương được cho là nhà lãnh đạo tâm huyết, gắn bó với An Phát Holdings hơn 20 năm.

Không chỉ chủ tịch, nhiều lãnh đạo khác của An Phát Holdings cũng bán lượng lớn cổ phiếu trong thời gian gần đây. Ông Phạm Đỗ Huy Cường, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã bán 750.000 cổ phiếu (chiếm 0,46%). Ông Cường hiện còn nắm giữ 1,12 triệu cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Tiện, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đã bán 750.000 cổ phiếu. Bà Trần Thị Thoản, Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất, bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu. Bà Hòa Thị Thu Hà, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính, đã bán 500.000 cổ phiếu.

Ngoài ra, An Phát Holdings tiếp tục có sự biến động về nhân sự cấp cao. Mới đây, doanh nghiệp công bố thông tin miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Thăng Long từ ngày 25/9 theo nguyện vọng cá nhân.

Dự kiến trong tháng 10, An Phát Holdings sẽ tổ chức Đại hội bất thường năm 2024.