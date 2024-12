Astra Technology là công ty cung cấp dịch vụ IT tại Việt Nam, đang thực hiện các dự án chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua nền tảng 'FECT' hỗ trợ công tác thương mại và hải quan. Gần đây Astra cho biết đã cung cấp thêm các dịch vụ sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ IT tiên tiến. Với đội ngũ chuyên gia IT từ Hàn Quốc và Việt Nam, Astra Technology đã tăng cường hợp tác IT giữa hai quốc gia thông qua việc thành lập cả pháp nhân tại Hàn Quốc trong năm nay. Hiện tại, công ty đang mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua outsourcing IT và phát triển sản phẩm SaaS riêng, tập trung tại Hà Nội và đang chuẩn bị mọi nguồn lực với mục tiêu trở thành công ty IT toàn cầu dẫn đầu đổi mới số tại Đông Nam Á.