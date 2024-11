Man City lo sợ Pep Guardiola sẽ rời Etihad vào cuối mùa, nối tiếp người bạn thân, giám đốc bóng đá Txiki Begiristain, người đã xác nhận chia tay CLB vào hè năm sau.

Tuy nhiên, tin vui đã đến với nửa thành Man xanh: Pep Guardiola ký hợp đồng mới với nhà vô địch Ngoại hạng Anh đến hè 2027.

Pep Guardiola quyết định ở lại Man City thêm 2 năm vì thấy rằng không thể ra đi lúc CLB đang có kết quả không tốt, lần đầu để thua 4 trận liên tiếp. Ảnh: Man City FC

Với Man City, Pep Guardiola đã làm ngoại lệ, khi sẽ đánh dấu tròn 10 năm gắn bó vào năm sau (2026), trong lúc với 2 CLB trước đó là Barcelona và Bayern Munich đều không quá 4 năm.

Nhà cầm quân 53 tuổi chia sẻ khi ký hợp đồng mới với Man City: “Kể từ đầu mùa giải, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thành thật rằng, tôi đã nghĩ đây sẽ là mùa giải cuối cùng của mình ở Etihad.

Nhưng những vấn đề Man City gặp phải trong tháng qua, tôi cảm thấy giờ không phải thời điểm thích hợp để ra đi. Tôi không muốn làm CLB thất vọng.

Đừng hỏi tôi lý do tại sao. Có lẽ 4 trận thua liên tiếp là lý do và tôi cảm thấy mình không thể chia tay Man City. Tôi cảm thấy CLB vẫn muốn có tôi hoặc có thực tế là chúng tôi vẫn gắn bó với nhau và đó là lý do vì sao chúng tôi ký thỏa thuận mới.

Man City có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều thời gian tuyệt vời. Tôi có một tình cảm thực sự đặc biệt với CLB này. Vì vậy, tôi rất vui khi được gắn bó với đội thêm 2 mùa nữa”.

Man City hiện xếp thứ 2, kém Liverpool 5 điểm sau 11 vòng đấu Ngoại hạng Anh. Trận tiếp theo của thầy trò Pep Guardiola chính là nghênh tiếp Tottenham, lúc 0h30 ngày 24/11.