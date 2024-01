Ngày 27/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng với số tiền lên đến 35 tỷ đồng; bắt giữ 2 đối tượng có liên quan.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Hoàng Nhật Nam - đối tượng cầm đầu của chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lương Hoàng Nhật Nam (kẻ cầm đầu, SN 1996, trú tại phường Vỹ Dạ) và Huỳnh Văn Trường Phát (SN 1996, trú tại phường Thuận Hòa, cùng ở TP Huế)

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, hai đối tượng Nam và Phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội Facebook với nội dung: lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thẩm định, vay với hạn mức tối đa, hỗ trợ nợ xấu…với tiền lãi cho vay từ 3.000 - 11.500đ/triệu/ngày, tức lãi suất 109.5 - 419.75%/năm.

Các đối tượng sử dụng phần mềm Mecash để quản lý các hợp đồng cho vay tiền cũng như tính toán lãi suất, nhắc nợ. Chúng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vay bằng 2 hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, những đối tượng này sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để siết xe, đòi nợ…

Từ năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã lập hơn 2.000 hợp đồng với số tiền cho vay lên đến 35 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 7 tỷ đồng.

Quá trình phá án, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 ô tô, 39 máy tính, điện thoại, camera các loại, nhiều tài khoản ngân hàng, thẻ sim và 2 thùng thiết bị định vị cùng một số tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.