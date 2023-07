Ngày 14/7, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Ninh (bên phải). Ảnh CACC

Hai đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Thái Ninh (SN 1969, trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Trần Quang Thái (SN 1984, trú tại huyện Nam Đông, tỉnh TT-Huế).

Trước đó, vào đầu tháng 12/2022, Ninh có quen biết từ trước với Thái nên liên hệ, đặt vấn đề kết hợp đầu tư cùng nhau khai thác vàng trái phép tại huyện miền núi Nam Đông.

Hai bên thỏa thuận, phân công Ninh có trách nhiệm tuyển người từ Thái Nguyên để đưa vào Nam Đông, bố trí công việc, vận hành máy móc để thực hiện việc khai thác vàng. Thái có nhiệm vụ mua lương thực, thực phẩm, xăng dầu để đóng hàng, thuê người vận chuyển hàng đưa vào bên trong bãi khai thác.

Thỏa thuận tỷ lệ ăn chia số tiền thu lợi khi đi bán vàng khai thác được là Ninh 60% - Thái 40% lợi nhuận.

Đồng thời, Ninh phải trả lại cho Thái chi phí sửa chữa máy móc, xăng dầu, tiền mua lương thực, thực phẩm mà Thái ứng chi và trả tiền nhân công khai thác tại bãi….

Theo điều tra, từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, Ninh và Thái đã 2 lần bán vàng sa khoáng cho một tiệm vàng tại chợ Đông Ba (phường Đông Ba, TP Huế) với tổng số tiền 116 triệu đồng, rồi chia nhau theo tỷ lệ thỏa thuận.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh TT-Huế mở rộng điều tra, xử lý theo qui định.