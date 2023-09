Từ đầu tháng 8/2023, Công an TP. Vinh (Nghệ An) phát hiện đường dây buôn bán hàng cấm (pháo nổ) với số lượng lớn, xuyên quốc gia do đối tượng Nguyễn Sỹ Thái (SN 1979, trú tại xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương) cầm đầu.

3 đối tượng buôn bán pháo nổ bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Đường dây vận chuyển pháo nổ này xuất phát từ nước ngoài qua khu vực cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), sau đó bằng nhiều cách khác nhau các đối tượng vận chuyển hàng về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước tình hình trên, Công an TP. Vinh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau thời gian điều tra, vào lúc 7h ngày 14/9, tại đoạn đường N2, Khu công nghiệp Bắc Vinh (xã Hưng Đông, TP. Vinh), ban chuyên án đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Thái (SN 1979), Thái Doãn Phúc (SN 1983, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương), Hoàng Hữu Thế (SN 1973, trú tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi buôn bán hàng cấm.

Tang vật thu giữ gồm 500kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất, 1 ô tô loại 7 chỗ và 100 triệu đồng. Khám xét nhà riêng của đối tượng Thái, lực lượng công an thu giữ thêm 7kg pháo nổ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thái khai nhận đã phân công đối tượng Phúc liên hệ, tìm mua pháo từ nước ngoài. Sau khi thu mua đủ số lượng pháo theo yêu cầu của Thái, Phúc thuê Thế là lái xe đi cùng vào Quảng Trị để nhận hàng và vận chuyển về Nghệ An.

Chuyên án đang được Công an TP. Vinh điều tra, mở rộng.

Đối tượng Võ Tương cùng tang vật. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, vào 23h30 ngày 10/9, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Võ Tương (SN 1968, trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi vận chuyển hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 150 giàn pháo hoa có khối lượng 222,2kg và 6 viên ma túy tổng hợp.